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Вопрос решается просто: врач рассказала, откуда на самом деле берется лишний вес  

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Понедельник 30 августа 2021 18:05
Вопрос решается просто: врач рассказала, откуда на самом деле берется лишний вес   Марина Сергеева (фото: instagram.com/dietolog.sergeeva)
Автор: Татьяна Турчаникова

"Откуда берется лишний вес? Я же почти ничего не ем?", - очень частый вопрос к диетологам. На самом деле вопрос лишних килограммов решается достаточно просто: главное - честно ответить себе на пару вопросов.

Об этом в своем Instagram рассказала врач-диетолог Марина Сергеева.

Кто-то лукавит, прекрасно зная, что подъедает лишнего, а кто-то действительно искренне не понимает. Как только человек заполняет мой тест, в котором есть вопросы по рациону питания, мне сразу становится понятно, откуда вес, откуда высокий сахар и инсулин в анализах, откуда папилломы на теле и т. д.

Вопрос решается просто: врач рассказала, откуда на самом деле берется лишний вес Восстановить нормальный вес достаточно просто, если проблема - в неправильном питании (фото: pexels.com)

Часто это происходит неосознано: бутерброды на завтрак, чай, кофе с сахаром, на работе с коллегами - опять чаек с печеньками и конфетками. И так несколько раз за день, в обед не поели, зато на ужин большая тарелка макарон, картошки, плова или пельменей.

Основная причина одна: врач рассказала, как остановить выпадение волос

Так, незаметно, человек перебирает с углеводами. И это происходит каждый день на протяжении многих лет. Вес незаметно по 1-2 кг прибавляется и вот уже плюс 10-20 лишних кг.

А всего-то нужно, немного заморочиться и разобраться с питанием. Понять что такое белки, жиры, углеводы. Подсчитать свою потребность и что едим по факту. Найти слабые места: осознать, где переедаем.

Просто взять и исключить откровенно вредные продукты, большое количество сахара, мучных и кондитерских изделий - и вес придет в норму. По сути, не так уж много и надо. Наш организм очень отзывчивый, если о нем заботиться.

Раньше нутрициолог дала рецепт завтрака, который готовится быстро и не надоедает детям.

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