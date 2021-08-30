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Питання вирішується просто: лікар розповіла, звідки насправді береться зайва вага  

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Понеділок 30 серпня 2021 18:05
Питання вирішується просто: лікар розповіла, звідки насправді береться зайва вага   Марина Сергєєва (фото: instagram.com/dietolog.sergeeva)
Автор: Тетяна Турчанікова

"Звідки береться зайва вага? Я ж майже нічого не їм?",- дуже часте питання до дієтологів. Насправді питання зайвих кілограмів вирішується досить просто: головне - чесно відповісти собі на пару питань.

Про це у своєму Instagram розповіла лікар-дієтолог Марина Сергєєва.

Хтось лукавить, прекрасно знаючи, що під'їдає зайвого, а хтось дійсно щиро не розуміє. Як тільки людина заповнює мій тест, в якому є питання по раціону харчування, мені відразу стає зрозуміло, звідки вага, звідки високий цукор і інсулін в аналізах, звідки папіломи на тілі і т. д.

Питання вирішується просто: лікар розповіла, звідки насправді береться зайва вага Відновити нормальну вагу досить просто, якщо проблема - в неправильному харчуванні (фото: pexels.com)

Часто це відбувається неусвідомлено: бутерброди на сніданок, чай, кава з цукром, на роботі з колегами - знову чайок з печеньками і цукерками. І так кілька разів за день, в обід не поїли, зате на вечерю велика тарілка макаронів, картоплі, плову або пельменів.

Основна причина одна: лікар розповіла, як зупинити випадання волосся

Так, непомітно, людина перебирає з вуглеводами. І це відбувається щодня протягом багатьох років. Вага непомітно по 1-2 кг додається і ось уже плюс 10-20 зайвих кг.

А всього-то потрібно, трохи заморочитися і розібратися з харчуванням. Зрозуміти що таке білки, жири, вуглеводи. Підрахувати свою потребу і що їмо за фактом. Знайти слабкі місця: усвідомити, де переїдаємо.

Просто взяти і виключити відверто шкідливі продукти, велика кількість цукру, борошняних і кондитерських виробів - і вага прийде в норму. По суті, не так вже й багато і треба. Наш організм дуже чуйний, якщо про нього піклуватися.

Раніше нутриціолог дала рецепт сніданку, який готується швидко і не набридає дітям.

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