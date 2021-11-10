Восстанавливает структуру легких: диетолог назвала средство, которое помогает при коронавирусе

Если и существует БАД, о котором всем важно знать, то это -лецитин. Лецитин - это фосфолипид (фосфор - это энергия, липид - жир).⠀
Это - строительный материал. Он восстанавливает мембраны клеток наших органов. Будь то клетки печени, мозга, легких, почек и т. д. Именно поэтому диетолог назначает это средство при коронавирусе - как для восстановления после вируса, так и для лечения.
Об этом рассказала в своем Instagram диетолог Марина Сергеева.
Лецитин (фото: instagram.com/dietolog.sergeeva)
Для чего организму нужен лецитин:
Восстанавливает структуру печени и легких. В своей практике я активно использую лецитин в восстановительных программах после ковида и во время его лечения.
Использую для профилактики образования камней в желчном пузыре. В некоторых случаях помогает растворять уже имеющиеся камни.
Регулирует выработку желчи.
Предупреждает развитие цирроза печени при злоупотреблении алкоголем и жирового гепатоза.
Эффективен при профилактике атеросклероза, болезни Альцгеймера, деменции у пожилых людей.
Выводит излишки холестерина из тканей и сосудов, стабилизирует уровень триглицеридов в крови.
Необходим также беременным (фото: pexels.com)
Отличная, а главное - безопасная альтернатива статинам.
Лецитин присутствует в составе желчи, способствует всасыванию жира в кишечнике и усвоению жирорастворимых витаминов А, D, Е и К. Есть дефициты этих витаминов, значит, 100 %, есть дефицит лецитина.
Предохраняет от избыточной массы тела.
Необходим в рационе беременных и кормящих женщин, так как участвует в формировании и нормальном развитии мозга и нервной системы ребенка.
Недостаточное поступление лецитина приводит к раздражительности, усталости, нервному истощению. Не можете побороть хроническую усталость? Пейте лецитин в хороших дозировках и сразу почувствуете разницу.
Внимание: не стоит заниматься самолечением, перед применением средства проконсультируйтесь со свим врачом.