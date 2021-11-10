Восстанавливает структуру легких: диетолог назвала средство, которое помогает при коронавирусе

Если и существует БАД, о котором всем важно знать, то это -лецитин. Лецитин - это фосфолипид (фосфор - это энергия, липид - жир).⠀

Это - строительный материал. Он восстанавливает мембраны клеток наших органов. Будь то клетки печени, мозга, легких, почек и т. д. Именно поэтому диетолог назначает это средство при коронавирусе - как для восстановления после вируса, так и для лечения.