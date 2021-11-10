Відновлює структуру легенів: дієтолог назвала засіб, який допомагає при коронавірусі

Якщо і існує БАД, про який всім важливо знати, то це - лецитин. Лецитин - це фосфоліпід (фосфор - це енергія, ліпід - жир).⠀

Це - будівельний матеріал. Він відновлює мембрани клітин наших органів. Будь то клітини печінки, мозку, легенів, нирок і т.д. саме тому дієтолог призначає цей засіб при коронавірусі - як для відновлення після вірусу, так і для лікування.