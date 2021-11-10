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Відновлює структуру легенів: дієтолог назвала засіб, який допомагає при коронавірусі

Автор: Тетяна Турчанікова

Якщо і існує БАД, про який всім важливо знати, то це - лецитин. Лецитин - це фосфоліпід (фосфор - це енергія, ліпід - жир).⠀

Це - будівельний матеріал. Він відновлює мембрани клітин наших органів. Будь то клітини печінки, мозку, легенів, нирок і т.д. саме тому дієтолог призначає цей засіб при коронавірусі - як для відновлення після вірусу, так і для лікування.

Про це розповіла у своєму Instagram дієтолог Марина Сергєєва.

Лецитин (фото: instagram.com/dietolog.sergeeva)

Для чого організму потрібен лецитин:

  • Відновлює структуру печінки і легенів. У своїй практиці я активно використовую лецитин в відновлювальних програмах після ковіда і під час його лікування.
  • Використовую для профілактики утворення каменів в жовчному міхурі. У деяких випадках допомагає розчиняти вже наявні камені.
  • Регулює вироблення жовчі.
  • Попереджає розвиток цирозу печінки при зловживанні алкоголем і жирового гепатозу.
  • Ефективний при профілактиці атеросклерозу, хвороби Альцгеймера, деменції у літніх людей.
  • Виводить надлишки холестерину з тканин і судин, стабілізує рівень тригліцеридів в крові.

Необхідний також вагітним (фото: pexels.com)

  • Відмінна, а головне - безпечна альтернатива статинів.
  • Лецитин присутній в складі жовчі, сприяє всмоктуванню жиру в кишечнику і засвоєнню жиророзчинних вітамінів А, D, Е і К. Є дефіцити цих вітамінів, значить, 100 %, є дефіцит лецитину.
  • Оберігає від надлишкової маси тіла.
  • Необхідний в раціоні вагітних і годуючих жінок, бо приймає участь у формуванні і нормальному розвитку мозку і нервової системи дитини.
  • Недостатнє надходження лецитину призводить до дратівливості, втоми, нервового виснаження. Не можете побороти хронічну втому? Пийте лецитин в хороших дозах і відразу відчуєте різницю.

Увага: не варто займатися самолікуванням, перед застосуванням засобу проконсультуйтеся зі своїм лікарем.

Раніше нутриціолог розповіла, як підвищити імунітет восени всій родині.

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