Как восстановиться после новогодних праздников: 9 правил от нутрициолога

К концу длинных выходных логичные итоги:

лишние килограммы

отёчность

потеря тонуса

усталость на лице и круги под глазами

сбитый режим дня

апатия, раздражительность

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Стойко принимаем последствия и начинаем работать как можно раньше.

Топ-9 правил, чтобы выйти из новогоднего вихря:

1. Начинаем день правильно. Пусть остатки новогоднего стола вас не манят. Наутро после позднего ужина рекомендуется пропустить завтрак и до 12:00–13:00 пить только воду. Далее легкий белковый завтрак (омлет с зеленью).

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2. Не впадаем в крайности. Никаких разгрузок и детоксов 1 января. Такие перепады повергнут организм в еще больший стресс, и он начнет запасаться.

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3. Останавливаем негативные процессы переедания (брожение, тяжесть). Для этого утром после подъема и вечером перед сном выпиваем стакан тёплой воды с лимоном.

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4. Возвращаемся в привычный режим приема пищи и сочетаемости продуктов. Вы уже достаточно намешали в праздники и ели, когда хотели. Сейчас самое время нормализовать работу ЖКТ. Добавляйте к каждому приему пищи зелень, это способствует выводу токсинов.



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Иллюстративное фото (pexels.com)

5. Устраиваем разгрузочный день. Через 3–4 дня после застолья детокс пойдет на пользу организму.

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6. Подключаем физическую активность. Процесс вывода токсинов идет через поры, кожу, с дыханием, поэтому проводите время с пользой: лыжи, коньки, прогулки, игры с детьми и т.д.

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7. Добавляем банные процедуры. Это также ускоряет вывод токсинов. Если нет возможности сходить в баню, примите горячую ванну с солью.



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Иллюстративное фото (pexels.com)

8. Восстанавливаем водный баланс.

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9. Высыпаемся. Это не значит, что спим днём как сурки, а ночью хоп-хей-ла-ла-лэй. Нет. Вовремя ложимся и раньше встаём.

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Эти простые рекомендации позволят провести праздники в хорошем настроении и с минимальными последствиями для фигуры и здоровья.