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Как восстановиться после новогодних праздников: 9 правил от нутрициолога

Автор: Марина Настевич

Волна праздников начинает накрывать уже к концу декабря: корпоративы, утренники, поздравления друзей. Конфеты, имбирные печенья, мандарины залетают на ура. А 31-го идет тяжелый десант с оливье, шубой и фаршированным гусем. Добавьте к этому алкогольную солянку и ночные гуляния.

Чем это грозит для огранизма и как максимально быстро восстановиться после застолий, рассказала в Instagram нутрициолог Светлана Никитчук.

К концу длинных выходных логичные итоги:

  • лишние килограммы
  • отёчность
  • потеря тонуса
  • усталость на лице и круги под глазами
  • сбитый режим дня
  • апатия, раздражительность


Стойко принимаем последствия и начинаем работать как можно раньше.

Топ-9 правил, чтобы выйти из новогоднего вихря:

1. Начинаем день правильно. Пусть остатки новогоднего стола вас не манят. Наутро после позднего ужина рекомендуется пропустить завтрак и до 12:00–13:00 пить только воду. Далее легкий белковый завтрак (омлет с зеленью).

2. Не впадаем в крайности. Никаких разгрузок и детоксов 1 января. Такие перепады повергнут организм в еще больший стресс, и он начнет запасаться.

3. Останавливаем негативные процессы переедания (брожение, тяжесть). Для этого утром после подъема и вечером перед сном выпиваем стакан тёплой воды с лимоном.

4. Возвращаемся в привычный режим приема пищи и сочетаемости продуктов. Вы уже достаточно намешали в праздники и ели, когда хотели. Сейчас самое время нормализовать работу ЖКТ. Добавляйте к каждому приему пищи зелень, это способствует выводу токсинов.



Иллюстративное фото (pexels.com)

5. Устраиваем разгрузочный день. Через 3–4 дня после застолья детокс пойдет на пользу организму.

6. Подключаем физическую активность. Процесс вывода токсинов идет через поры, кожу, с дыханием, поэтому проводите время с пользой: лыжи, коньки, прогулки, игры с детьми и т.д.

7. Добавляем банные процедуры. Это также ускоряет вывод токсинов. Если нет возможности сходить в баню, примите горячую ванну с солью.



Иллюстративное фото (pexels.com)

8. Восстанавливаем водный баланс.

9. Высыпаемся. Это не значит, что спим днём как сурки, а ночью хоп-хей-ла-ла-лэй. Нет. Вовремя ложимся и раньше встаём.

Эти простые рекомендации позволят провести праздники в хорошем настроении и с минимальными последствиями для фигуры и здоровья.

Напомним, ранее диетолог рассказала, как не набрать за новогодние праздники.

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