Як відновитися після новорічних свят: 9 правил від нутриціолога

До кінця довгих вихідних логічні підсумки:

зайві кілограми

набряклість

втрата тонусу

втома на обличчі і кола під очима

збитий режим дня

апатія, дратівливість

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Стійко приймаємо наслідки і починаємо працювати якомога раніше.

Топ-9 правил, щоб вийти з новорічного вихору:

1. Починаємо день правильно. Нехай залишки новорічного столу вас не ваблять. На ранок після пізньої вечері рекомендується пропустити сніданок і до 12:00-13:00 пити тільки воду. Далі легкий білковий сніданок (омлет із зеленню).

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2. Не впадаємо в крайнощі. Ніяких розвантажень і детоксів 1 січня. Такі перепади повалять організм в ще більший стрес, і він почне запасатися.

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3. Зупиняємо негативні процеси переїдання (бродіння, тяжкість). Для цього вранці після підйому і ввечері перед сном випиваємо склянку теплої води з лимоном.

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4. Повертаємося в звичний режим прийому їжі і сполучуваності продуктів. Ви вже досить намішали в свята і їли, коли хотіли. Зараз саме час нормалізувати роботу шлунково-кишкового тракту. Додавайте до кожного прийому їжі зелень, це сприяє виведенню токсинів.



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Ілюстративне фото (pexels.com)

5. Влаштовуємо розвантажувальний день. Через 3-4 дні після застілля детокс піде на користь організму.

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6. Підключаємо фізичну активність. Процес виведення токсинів йде через пори, шкіру, з диханням, тому проводите час з користю: лижі, ковзани, прогулянки, ігри з дітьми і т. д.

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7. Додаємо банні процедури. Це також прискорює виведення токсинів. Якщо немає можливості сходити в лазню, прийміть гарячу ванну з сіллю.



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Ілюстративне фото (pexels.com)

8. Відновлюємо водний баланс.

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9. Висипатися. Це не означає, що спимо вдень як бабаки, а вночі хоп-хей-ла-ла-лей. Ні. Вчасно лягаємо і раніше встаємо.

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Ці прості рекомендації дозволять провести свята в гарному настрої і з мінімальними наслідками для фігури і здоров'я.