Врач назвала 10 продуктов, которые помогут держать уровень инсулина под контролем

Авокадо (фото: pexels.com)

Топ-10 продуктов, чтобы держать уровень глюкозы и инсулина под контролем

Яйца

Имеют мягкий желчегонный эффект, содержат большое количество антиоксидантов: селен, лютеин, зеаксантин, много полезных ненасыщенных жиров. Это полный комплекс незаменимых аминокислот, который усваивается на 95%. Они богаты лецитином, который укрепляет память и работу ума, восстанавливает мембраны клеток, улучшают состояние нервной системы, дают насыщение и энергию.

Авокадо

Это антиоксидант, который содержит очень много калия, витамина В, PP, C, олеиновую кислоту.

Рыба: щука, палтус, семга, треска

Высокое содержание Омега-3, рыба восполняет дефицит В12, который приводит к быстрой утомляемости.

Шпинат

Это нерастворимая клетчатка, природный сорбент, а также пища для полезной микрофлоры кишечника - работает на иммунитет, богат витамином С, обладает онкопротективным действием, помогает в борьбе с лишним весом.

Все виды капусты (фото: pexels.com)

Капуста: все виды

Содержат серосодержащие метаболиты, которые при расщеплении микробами способствуют снижению хронического воспаления и риска онкопатологий.

Сельдерей

Снижает давление, выводит из организма избыток жидкости и мочевой кислоты, снимает отеки, укрепляет сердечную мышцу.

Индейка

Она богата белками, содержит много фосфора, селена.

Сливочное масло

Содержит около 15% средне- и короткоцепочечных жирных кислот, хорошо усваивается, увеличивает уровень энергии и надолго насыщает, источник витамина А, Д, Е, РР, В2, В1, фосфора, кальция и селена.

Субпродукты: говяжья печень, сердце, язык говяжий или бараний

Это доступный источник белков, жиров, а также триптофана, который очень важен для глубокого здорового сна.

Имбирь

Повышает иммунитет, выводит токсины, избавляет от головной боли.