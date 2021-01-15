Вред или польза: диетолог раскрыла правду о йогуртах и секретах их состава

Красивые упаковки на полках супермаркета с изображением ягод и фруктов в нежных молочных "объятиях" - производители этих йогуртов сулят нам наслаждение без последствий для фигуры. Легкие, не жирные, такие вкусные, казалось бы, одни плюсы, не так ли? На этот вопрос ответила диетолог Ева Шишова.

Эксперт решила поговорить о скрытом вреде фруктовых покупных йогуртов, ведь не все так радужно, как нам хотелось бы. Йогурты давно заняли прочную нишу в диетическом питании, и это очевидно, ведь информация о количестве жира (точнее о его отсутствии) большими буквами красуется на лицевой стороне этих продуктов

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Только почему же тогда количество сахара и прочих ингредиентов запрятано на обратную сторону упаковки?



⠀Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Если вам предложат выбрать между йогуртом и 7 ложками сахара, вы ведь выберете йогурт? Но не многие задумываются, что это одно и то же!

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Сейчас большинство йогуртов хранится более полугода, и это уже должно заставить нас задуматься. Фрукты, входящие в состав, зачастую обрабатываются веществами, которые используют при изготовлении промышленности!

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Также в состав йогуртов с наполнителями входят ароматизаторы, крахмал, глюкозный сироп, загустители и прочие ингредиенты, которые никак, кроме как углеводной бомбой назвать язык не поворачивается. Нужно ли вам такое "легкое" удовольствие?



Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Внимательно читайте упаковки, если нет возможности сделать йогурт дома, выбирайте его без наполнителей и каких либо вкусов – натуральный.

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Лайфхак 1. Смешайте натуральный йогурт с ягодным или фруктовым детским пюре и получите натуральный фруктовый йогурт.

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Лайфхак 2. Если вышеполученную смесь заморозить, получите супердиетическое мороженое.

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