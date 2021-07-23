Без вреда для фигуры: диетолог раскрыла правила здорового ужина

Правила здорового ужина:

Для того чтобы наш организм не выбивался из своего биологического ритма и в нём вовремя вырабатывались все важные гормоны, необходимо укладываться спать до 23 часов. Это самое идеальное время для сна с точки зрения наших циркадных ритмов.

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Так как поджелудочная железа, регулирующая работу ЖКТ и наше пищеварение, весьма чувствительна к циркадным ритмам (световому дню), выстраивая схему своего питания, мы должны ориентироваться на цикличность её работы. А она заканчивает свою активную деятельность каждый день до 21.00! После 21.00 ферментов и панкреатического сока для пищеварения она вырабатывает недостаточно, поэтому пища будет перевариваться крайне плохо и некачественно. Таким образом делаем вывод, делать себе полноценный ужин после 21.00 лучше не стоит.

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Если мы ложимся спать в 23 часа, то наш ужин должен состояться не позднее 19 часов вечера. Это простая арифметика. Неважно, худеете ли вы сейчас, или уже обладаете завидной стройной фигурой. Это правило для всех, потому что такой распорядок питания соответствует нашей физиологии.



Иллюстративное фото (www.pexels.com)⠀

Распространённая ошибка – планировать ранний ужин в 16-17 часов и больше ничего не есть до следующего утра. Такой большой перерыв повлияет на скорость метаболизма. Организм будет испытывать стресс, недостаток питательных веществ и энергии. В организме начинаются процессы катаболизма (саморазрушения), в первую очередь страдают мышцы. Организм начинает их расщеплять, потому что из них энергия "добывается" гораздо проще, чем из жировой ткани. Итог - метаболизм снижается, жировая ткань активнее прирастает.

Иллюстративное фото (instagram.com/dietolog_kristina)