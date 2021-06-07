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Вредно или необходимо? Диетолог раскрыла всю правду об углеводах

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Понедельник 07 июня 2021 13:32
Вредно или необходимо? Диетолог раскрыла всю правду об углеводах Иллюстративное фото (pexels.com)
Автор: Марина Настевич

Почему-то именно вокруг углеводов существует большинство мифов и даже жиры, в 1 грамме которых 9 ккал, уже оправданы со всех сторон. Врач-диетолог Альбина Комиссарова решила развенчать мифы и рассказать всю правду об употреблении углеводов и похудении.

Своими рекомендациями эксперт поделилась на странице в Instagram.

Углеводы - вредно?

Углеводы - ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ часть рациона человека. Углеводы - основной источник энергии, витаминов группы В, клетчатки. Углеводы - важны!

Быстрые углеводы - вредно?

Давайте пройдёмся: глюкоза и сахароза (сахар), фруктоза (фрукты и мёд), галактоза и лактоза (молочные продукты), мальтоза. В рекомендациях по питанию (Америка, Великобритания, Канада и др) четко написано "Мы ограничиваем добавленный сахар в нашем рационе, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ молочных продуктов и фруктов". Дело в том, что в составе продуктов эти быстрые углеводы усваиваются по-другому, поэтому мы ограничиваем именно добавленный сахар.

Что такое добавленный сахар?

Это сахар, который добавил человек в продукт или блюдо: сладости, добавленный сахар в соусах, хлебе, и тд, а также сам сахар, варенье, джемы, сладкие газированные напитки и тд. Вот именно это мы ограничиваем до 5-10% от рациона.

Вредно или необходимо? Диетолог раскрыла всю правду об углеводах

Иллюстративное фото (pexels.com)

Что, разве сахар можно есть? А как же старение, ожирение и все болезни?

Можно, до 5-10% от рациона. Если регулярно избыточно потреблять, тогда и будут негативные эффекты.

Хлеб, картофель, белый рис, макароны - быстрые углеводы?

Вопрос для тех, кто не учил химию в школе. Крахмал - сложный углевод. Все продукты выше - сложные углеводы. Вопрос только в том, что они содержат меньше клетчатки.

Сколько всего нужно углеводов?

Официальные рекомендации указывают 45-65% от суточного рациона. И если кто-то говорит другое, пусть покажет достоверный документ, где есть другие данные. Заметьте, не 10-20%! И да, так можно и нужно худеть.

Людям с сахарным диабетом, инсулинорезистентностью можно углеводы?

Да и, не поверите, СТОЛЬКО ЖЕ, сколько здоровым людям. Только исключить быстрые углеводы.

Вредно или необходимо? Диетолог раскрыла всю правду об углеводахВредно или необходимо? Диетолог раскрыла всю правду об углеводахИллюстративное фото (instagram.com/doctor_komissarova)

Как мы писали ранее, нутрициолог поделилась советами, как избавиться от сахарной зависимости.

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