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Шкідливо чи необхідно? Дієтолог розкрила всю правду про вуглеводи

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Понеділок 07 червня 2021 13:32
Шкідливо чи необхідно? Дієтолог розкрила всю правду про вуглеводи Ілюстративне фото (pexels.com)
Автор: Марина Настевич

Чомусь саме навколо вуглеводів існує більшість міфів і навіть жири, в 1 грамі яких 9 ккал, вже виправдані з усіх боків. Лікар-дієтолог Альбіна Комісарова вирішила розвінчати міфи і розповісти всю правду про вживання вуглеводів і схуднення.

Своїми рекомендаціями експерт поділилася на сторінці в Instagram.

Вуглеводи - шкідливо?

Вуглеводи - ОБОВ'ЯЗКОВА частина раціону людини. Вуглеводи - основне джерело енергії, вітамінів групи В, клітковини. Вуглеводи - важливі!

Швидкі вуглеводи - шкідливо?

Давайте пройдемося: глюкоза і сахароза (цукор), фруктоза (фрукти і мед), галактоза і лактоза (молочні продукти), мальтоза. У рекомендаціях з харчування (Америка, Великобританія, Канада та ін) чітко написано "Ми обмежуємо доданий цукор в нашому раціоні, за винятком молочних продуктів і фруктів". Справа в тому, що в складі продуктів ці швидкі вуглеводи засвоюються по-іншому, тому ми обмежуємо саме доданий цукор.

Що таке доданий цукор?

Це цукор, який додала людина в продукт або блюдо: солодощі, доданий цукор в соусах, хлібі, і тд, а також сам цукор, варення, джеми, солодкі газовані напої і тд. Ось саме це ми обмежуємо до 5-10% від раціону.

Шкідливо чи необхідно? Дієтолог розкрила всю правду про вуглеводи

Ілюстративне фото (pexels.com)

Що, хіба цукор можна їсти? А як же старіння, ожиріння і всі хвороби?

Можна, до 5-10% від раціону. Якщо регулярно надмірно споживати, тоді і будуть негативні ефекти.

Хліб, картопля, білий рис, макарони - швидкі вуглеводи?

Питання для тих, хто не вчив хімію в школі. Крохмаль - складний вуглевод. Всі продукти вище - складні вуглеводи. Питання тільки в тому, що вони містять менше клітковини.

Скільки всього потрібно вуглеводів?

Офіційні рекомендації вказують 45-65% від добового раціону. І якщо хтось говорить інше, нехай покаже достовірний документ, де є інші дані. Зауважте, не 10-20%! І так, так можна і потрібно худнути.

Людям з цукровим діабетом, інсулінорезистентністю можна вуглеводи?

Та й, не повірите, стільки ж, скільки здоровим людям. Тільки виключити швидкі вуглеводи.

Шкідливо чи необхідно? Дієтолог розкрила всю правду про вуглеводиШкідливо чи необхідно? Дієтолог розкрила всю правду про вуглеводиІлюстративне фото (instagram.com/doctor_komissarova)

Як ми писали раніше, нутриціолог поділилася порадами, як позбутися від цукрової залежності.

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