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Вредят самочувствию и здоровью: диетолог назвала 4 плохие утренние привычки

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Воскресенье 15 августа 2021 08:37
Вредят самочувствию и здоровью: диетолог назвала 4 плохие утренние привычки Иллюстративное фото (pexels.com)
Автор: Марина Настевич

У каждого из нас есть утренние привычки, у кого-то они полезные, у кого-то нет. Если вы хотите жить здоровой жизнью, то прислушайтесь к советам, которые помогут вам чувствовать себя лучше.

Диетолог-гастроэнтеролог Нурия Дианова перечислила в Instagram топ-4 вредные утренние привычки, от которых лучше избавиться.

1. Пропускаете завтрак.

Научно доказано, что человек, который обязательно завтракает, худеет проще и чувствует себя лучше. Более того, завтракая, вы снимете риск заболеваний сердечно-сосудистой системы.

2. Бекон на завтрак.

Вы завтракает беконом? А вы знали, что бекон увеличивает риск колоректального рака?

Вредят самочувствию и здоровью: диетолог назвала 4 плохие утренние привычки

Иллюстративное фото (pexels.com)

3. Кофе на голодный желудок.

Если вы выпиваете кофе до еды, то это влияет на уровень сахара в крови, на потерю аппетита в течение дня. У некоторых людей регулярное употребления кофе по утрам на пустой желудок может вызывать перепады настроения и СРК.

4. Сок на завтрак.

Вы наверное видели в фильмах, как на завтрак употребляют сок. Но это совершенно не полезно. Соки содержат сахар и фруктовые кислоты, которые способны вызывать раздражение слизистой ЖКТ и колебания глюкозы в крови.

Вредят самочувствию и здоровью: диетолог назвала 4 плохие утренние привычки
Иллюстративное фото (pexels.com)

Откажитесь от таких привычек и вы заметите результат!

Напомним, ранее диетолог Тиана Фиалкова рассказала, каким должен быть правильный завтрак.

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