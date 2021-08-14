Не выпечка или мюсли: диетолог рассказала, каким должен быть правильный завтрак

Утро - основное время для очищения кишечника, выведения токсических метаболитов вместе со стулом. Завтрак должен способствовать сорбции эндотоксинов и стимулировать перистальтику. Поэтому так важно правильно выбрать, чем же полакомиться утром.

Врач-диетолог Тиана Фиалкова рассказала в своем Instagram, каким должен быть правильный завтрак, а также, что будет не лучшим вариантом для утренней трапезы.

Утром натощак максимально активно происходит всасывание нутриентов. Важно ценить этот момент и включать на завтрак самые питательные продукты (возможно конкретно для вашего организма исходя из исследований). Каким не должен быть завтрак: с быстрыми "пустыми" углеводами : мюсли, каши быстрого приготовления, сладости и выпечка. Такой завтрак не имеет питательной ценности по нутриентам + перегружает поджелудочную.

: мюсли, каши быстрого приготовления, сладости и выпечка. Такой завтрак не имеет питательной ценности по нутриентам + перегружает поджелудочную. с тяжелыми животными продуктами и насыщенными животными жирами: мясо, субпродукты, лосось, творог, сыры, яйца сваренные вкрутую, сливочное масло и гхи, сало. Такой завтрак не подходит тем, кто имеет нарушения в фазах детоксикации и работает на восстановление работы печени, желчевыводящих путей, кишечника и лимфосистемы.

мясо, субпродукты, лосось, творог, сыры, яйца сваренные вкрутую, сливочное масло и гхи, сало. Такой завтрак не подходит тем, кто имеет нарушения в фазах детоксикации и работает на восстановление работы печени, желчевыводящих путей, кишечника и лимфосистемы. сильно сладкий, с высоким ГИ, но вроде как из здоровых продуктов: смузи из фруктов и сухофруктов, творог или йогурт с медом/джемом и ягодами, овсянка с фруктам, сладкие фрукты (виноград, арбуз, дыня и тп). Такой завтрак перегружает поджелудочную, дает плохой старт для углеводного обмена, будет провоцировать гипогликемию в течение дня и тягу к сладкому. Варианты здорового завтрака: Каши длительного приготовления + сырые/термообработанные овощи, зелень, специи, соль, растительное масло на выбор, семена, орехи. киноа + отварная свекла + грецкие орехи +свежая зелень на выбор.

запечённая тыква + пшено + кедровые орехи + свежая зелень на выбор.

соленая овсяная каша + салат "метелка"

Очищающие и питательные смузи с низким ГИ. Подходят тем, кто работает над фазами детоксикации. Может быть единственным завтраком или аперитивом перед более плотным завтраком. авокадо, лайм, огурец, шпинат, проростки маша, зеленое яблоко, семена чиа.

кейл, банан, проростки гречки, киви, семена льна.

голубика, малина/др. ягоды, натуральное ореховое молоко, веган протеин/лущеные семена конопли.

теплая льняная каша на растительном молоке с ягодами и суперфудами Иллюстративное фото (pexels.com) Еще варианты: Иллюстративное фото (instagram.com/tiana_fialkova)