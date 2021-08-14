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Не выпечка или мюсли: диетолог рассказала, каким должен быть правильный завтрак

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Суббота 14 августа 2021 09:56
Не выпечка или мюсли: диетолог рассказала, каким должен быть правильный завтрак Иллюстративное фото (pexels.com)
Автор: Марина Настевич

Утро - основное время для очищения кишечника, выведения токсических метаболитов вместе со стулом. Завтрак должен способствовать сорбции эндотоксинов и стимулировать перистальтику. Поэтому так важно правильно выбрать, чем же полакомиться утром.

Врач-диетолог Тиана Фиалкова рассказала в своем Instagram, каким должен быть правильный завтрак, а также, что будет не лучшим вариантом для утренней трапезы.

Утром натощак максимально активно происходит всасывание нутриентов. Важно ценить этот момент и включать на завтрак самые питательные продукты (возможно конкретно для вашего организма исходя из исследований).

Каким не должен быть завтрак:

  • с быстрыми "пустыми" углеводами: мюсли, каши быстрого приготовления, сладости и выпечка. Такой завтрак не имеет питательной ценности по нутриентам + перегружает поджелудочную.
  • с тяжелыми животными продуктами и насыщенными животными жирами: мясо, субпродукты, лосось, творог, сыры, яйца сваренные вкрутую, сливочное масло и гхи, сало. Такой завтрак не подходит тем, кто имеет нарушения в фазах детоксикации и работает на восстановление работы печени, желчевыводящих путей, кишечника и лимфосистемы.
  • сильно сладкий, с высоким ГИ, но вроде как из здоровых продуктов: смузи из фруктов и сухофруктов, творог или йогурт с медом/джемом и ягодами, овсянка с фруктам, сладкие фрукты (виноград, арбуз, дыня и тп). Такой завтрак перегружает поджелудочную, дает плохой старт для углеводного обмена, будет провоцировать гипогликемию в течение дня и тягу к сладкому.

Варианты здорового завтрака:

Каши длительного приготовления + сырые/термообработанные овощи, зелень, специи, соль, растительное масло на выбор, семена, орехи.

  • киноа + отварная свекла + грецкие орехи +свежая зелень на выбор.
  • запечённая тыква + пшено + кедровые орехи + свежая зелень на выбор.
  • соленая овсяная каша + салат "метелка"


Очищающие и питательные смузи с низким ГИ. Подходят тем, кто работает над фазами детоксикации. Может быть единственным завтраком или аперитивом перед более плотным завтраком.

  • авокадо, лайм, огурец, шпинат, проростки маша, зеленое яблоко, семена чиа.
  • кейл, банан, проростки гречки, киви, семена льна.
  • голубика, малина/др. ягоды, натуральное ореховое молоко, веган протеин/лущеные семена конопли.
  • теплая льняная каша на растительном молоке с ягодами и суперфудами

Не выпечка или мюсли: диетолог рассказала, каким должен быть правильный завтракИллюстративное фото (pexels.com)

Еще варианты:

Не выпечка или мюсли: диетолог рассказала, каким должен быть правильный завтракНе выпечка или мюсли: диетолог рассказала, каким должен быть правильный завтракИллюстративное фото (instagram.com/tiana_fialkova)

Напомним, ранее диетолог рассказала, как правильно замораживать фрукты и овощи, чтобы сохранить их вкус и пользу.

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