Не выпечка или мюсли: диетолог рассказала, каким должен быть правильный завтрак
Утро - основное время для очищения кишечника, выведения токсических метаболитов вместе со стулом. Завтрак должен способствовать сорбции эндотоксинов и стимулировать перистальтику. Поэтому так важно правильно выбрать, чем же полакомиться утром.
Врач-диетолог Тиана Фиалкова рассказала в своем Instagram, каким должен быть правильный завтрак, а также, что будет не лучшим вариантом для утренней трапезы.
Утром натощак максимально активно происходит всасывание нутриентов. Важно ценить этот момент и включать на завтрак самые питательные продукты (возможно конкретно для вашего организма исходя из исследований).
Каким не должен быть завтрак:
- с быстрыми "пустыми" углеводами: мюсли, каши быстрого приготовления, сладости и выпечка. Такой завтрак не имеет питательной ценности по нутриентам + перегружает поджелудочную.
- с тяжелыми животными продуктами и насыщенными животными жирами: мясо, субпродукты, лосось, творог, сыры, яйца сваренные вкрутую, сливочное масло и гхи, сало. Такой завтрак не подходит тем, кто имеет нарушения в фазах детоксикации и работает на восстановление работы печени, желчевыводящих путей, кишечника и лимфосистемы.
- сильно сладкий, с высоким ГИ, но вроде как из здоровых продуктов: смузи из фруктов и сухофруктов, творог или йогурт с медом/джемом и ягодами, овсянка с фруктам, сладкие фрукты (виноград, арбуз, дыня и тп). Такой завтрак перегружает поджелудочную, дает плохой старт для углеводного обмена, будет провоцировать гипогликемию в течение дня и тягу к сладкому.
Варианты здорового завтрака:
Каши длительного приготовления + сырые/термообработанные овощи, зелень, специи, соль, растительное масло на выбор, семена, орехи.
- киноа + отварная свекла + грецкие орехи +свежая зелень на выбор.
- запечённая тыква + пшено + кедровые орехи + свежая зелень на выбор.
- соленая овсяная каша + салат "метелка"
Очищающие и питательные смузи с низким ГИ. Подходят тем, кто работает над фазами детоксикации. Может быть единственным завтраком или аперитивом перед более плотным завтраком.
- авокадо, лайм, огурец, шпинат, проростки маша, зеленое яблоко, семена чиа.
- кейл, банан, проростки гречки, киви, семена льна.
- голубика, малина/др. ягоды, натуральное ореховое молоко, веган протеин/лущеные семена конопли.
- теплая льняная каша на растительном молоке с ягодами и суперфудами
Иллюстративное фото (pexels.com)
Еще варианты:
Иллюстративное фото (instagram.com/tiana_fialkova)
Напомним, ранее диетолог рассказала, как правильно замораживать фрукты и овощи, чтобы сохранить их вкус и пользу.