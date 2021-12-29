Всем членам семьи: нутрициолог рассказала, как избавиться от паразитов

Специалисты по питанию часто советуют употреблять в пищу продукты, способные избавить организм от паразитоза. Но иногда ситуация требует полноценного курса лечения.
По словам нутрициолога Юлии Хелсблог, провести такое очищение можно в домашних условиях. Схемой лечения она поделилась в своем Instagram.
Но перед применением шагов, которые перечислила специалист, важно проконсультироваться со своим врачом.
"Итак, вы сдали все необходимые анализы и выявили паразитоз. Либо косвенные признаки в результатах, которые совпадают с симптоматикой. Вы твердо решили, что от "сожителей" пора избавляться!
Помните: паразитоз лечит врач – и курс лечения обязательно нужно проходить всем членам семьи", - подчеркнула Юлия.
Лечение проходит в несколько этапов с обязательной подготовкой организма.
1 этап:
2 этап:
Более химические препараты подбирает врач индивидуально, исходя из запущенности процесса.
3 этап:
Раньше нутрициолог рассказала, где брать кальций тем, кто не ест моочные продукты, все просто.