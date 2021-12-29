Всем членам семьи: нутрициолог рассказала, как избавиться от паразитов

Специалисты по питанию часто советуют употреблять в пищу продукты, способные избавить организм от паразитоза. Но иногда ситуация требует полноценного курса лечения.

По словам нутрициолога Юлии Хелсблог, провести такое очищение можно в домашних условиях. Схемой лечения она поделилась в своем Instagram.

Но перед применением шагов, которые перечислила специалист, важно проконсультироваться со своим врачом.