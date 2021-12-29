Всім членам сім'ї: нутриціолог розповіла, як позбутися від паразитів

Фахівці з харчування часто радять вживати в їжу продукти, здатні позбавити організм від паразитозу. Але іноді ситуація вимагає повноцінного курсу лікування.
За словами нутриціолога Юлії Хелсблог, провести таке очищення можна в домашніх умовах. Схемою лікування вона поділилася у своєму Instagram.
Але перед застосуванням кроків, які перерахувала фахівець, важливо проконсультуватися зі своїм лікарем.
"Отже, ви здали всі необхідні аналізи і виявили паразитоз. Або непрямі ознаки в результатах, які збігаються з симптоматикою. Ви твердо вирішили, що від "співмешканців" пора позбавлятися!
Пам'ятайте: паразитоз лікує лікар – і курс лікування обов'язково потрібно проходити всім членам сім'ї", – підкреслила Юлія.
Лікування проходить в кілька етапів з обов'язковою підготовкою організму.
1 етап:
2 етап:
Більш хімічні препарати підбирає лікар індивідуально, виходячи з запущеності процесу.
3 етап:
Раніше нутриціолог розповіла, де брати кальцій тим, хто не їсть миючі продукти, все просто.