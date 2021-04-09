Как не выгореть в период грудного вскармливания: советы по выживанию при длительных недосыпах

"Я прекрасно понимаю страх матерей, за свое здоровье и состояние на фоне очень длительного недосыпания. Это моя реальность и реальность огромного количества женщин", - призналась специалистка.

Она рассказала, что отлучила Ноа, одного из своих сыновей, от ночных кормлений, когда ему было 15 месяцев и полностью от ГВ - в 21 месяц.

Как не выгореть в период грудного вскармливания (фото: instagram.com/happynadyaz)

"Очень длительное время он продолжал просыпался по ночам и иногда просыпается до сих пор. Сейчас я кормлю малыша Итана и впереди еще длительное время прерывистого сна, так что проблема мне очень близка", - добавила Надя.

Она написала, что в этот период времени считает самым важным, чтобы себя не обесточить и не довести до полного изнеможения, правильно расставить приоритеты и понять, что вы и ваше здоровье стоите на первом месте.

"Это важнее, чем любые достижения, работа, друзья, хобби, учеба и все остальное. Всему этому можно уделять внимание только если вы себя хорошо чувствуете и на это есть энергия. Если энергии нет, то все внимание нужно направлять на то, чтобы позаботиться о себе", - подчеркнула Андреева.

В этот период достаточное количество элементов заботы о себе в течение дня важнее, чем что-либо, хотя это может показаться слишком простым или для кого-то наоборот невыполнимым.

Как восполнять энергию мамам при грудном вскармливании

Прогулки днем, особенно на солнце,

время на приготовление нормальной еды, которая не вызывает воспаление и дисбаланс уровня сахара в крови,

ранний отход ко сну и подъем тогда, когда ваше тело чувствует это комфортным - это основа любого графика в сложный жизненный период, когда есть недостаток сна или большая умственная и физическая нагрузка.

Любые достигаторские замашки, выходы по вечерам, которые заставляют вас лечь спать поздно, в общем, любое поведение, которое нарушает ваш режим, стоит отложить на время, когда вы закончите грудное вскармливание и начнете спать нормально.