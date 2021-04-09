Для мам в період грудного вигодовування: поради з виживання при тривалих недосипаннях

"Я прекрасно розумію страх матерів а своє здоров'я та стан на тлі дуже тривалого недосипання. Це моя реальність і реальність величезної кількості жінок", - зізналася спеціалістка.

Вона розповіла, що відлучила Ноа, одного зі своїх синів, від нічних годувань, коли йому було 15 місяців і повністю від ГВ - в 21 місяць.

Як не вигоріти в період грудного вигодовування (фото: instagram.com/happynadyaz)

"Дуже тривалий час він продовжував прокидався ночами і іноді прокидається досі. Зараз я годую малюка Ітана і попереду ще тривалий час переривчастого сну, так що проблема мені дуже близька", - додала Надя.

Вона написала, що в цей період часу вважає найважливішим, щоб себе не знеструмити і не довести до повної знемоги, правильно розставити пріоритети і зрозуміти, що ви і ваше здоров'я стоїте на першому місці.

"Це важливіше, ніж будь-які досягнення, робота, друзі, хобі, навчання і все інше. Всьому цьому можна приділяти увагу тільки якщо ви себе добре відчуваєте і на це є енергія. Якщо енергії немає, то всю увагу потрібно спрямовувати на те, щоб подбати про себе", - підкреслила Андрєєва.

В цей період достатня кількість елементів турботи про себе протягом дня - найважливіше, хоча це може здатися занадто простим або для когось навпаки нездійсненним.

Як заповнювати енергію мамам при грудному вигодовуванні

Прогулянки вдень, особливо на сонці,

час на приготування нормальної їжі, яка не викликає запалення і дисбаланс рівня цукру в крові,

ранній відхід до сну і підйом тоді, коли ваше тіло відчуває це комфортним - це основа будь-якого графіка в складний життєвий період, коли є нестача сну або велике розумове і фізичне навантаження.

Будь "досягаторські" замашки, виходи вечорами, які змушують вас лягти спати пізно, загалом, будь-яка поведінка, що порушує режим, все це варто відкласти на час, коли ви закінчите грудне вигодовування і почнете спати нормально.