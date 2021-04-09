Для мам в період грудного вигодовування: поради з виживання при тривалих недосипаннях

"Як вижити мамі при грудному вигодовуванні" - одне з найбільш частих питань, які задають нурициологу по темі стресу, коли попереду ще рік безсонних ночей.
Про це розповіла фахівець з харчування Надя Андрєєва у своєму Instagram.
"Я прекрасно розумію страх матерів а своє здоров'я та стан на тлі дуже тривалого недосипання. Це моя реальність і реальність величезної кількості жінок", - зізналася спеціалістка.
Вона розповіла, що відлучила Ноа, одного зі своїх синів, від нічних годувань, коли йому було 15 місяців і повністю від ГВ - в 21 місяць.
"Дуже тривалий час він продовжував прокидався ночами і іноді прокидається досі. Зараз я годую малюка Ітана і попереду ще тривалий час переривчастого сну, так що проблема мені дуже близька", - додала Надя.
Вона написала, що в цей період часу вважає найважливішим, щоб себе не знеструмити і не довести до повної знемоги, правильно розставити пріоритети і зрозуміти, що ви і ваше здоров'я стоїте на першому місці.
"Це важливіше, ніж будь-які досягнення, робота, друзі, хобі, навчання і все інше. Всьому цьому можна приділяти увагу тільки якщо ви себе добре відчуваєте і на це є енергія. Якщо енергії немає, то всю увагу потрібно спрямовувати на те, щоб подбати про себе", - підкреслила Андрєєва.
В цей період достатня кількість елементів турботи про себе протягом дня - найважливіше, хоча це може здатися занадто простим або для когось навпаки нездійсненним.
Будь "досягаторські" замашки, виходи вечорами, які змушують вас лягти спати пізно, загалом, будь-яка поведінка, що порушує режим, все це варто відкласти на час, коли ви закінчите грудне вигодовування і почнете спати нормально.
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