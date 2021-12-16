Выпадение волос и усталость: врач назвала возможные признаки проблем со щитовидкой

Самая главная функция щитовидной железы - производство тиреоидных гормонов, для производства и адекватного превращения которых нужны йод, железо, цинк, медь, витамин А.

Если накрывает усталость (фото: pexels.com)

При снижении выработки гормонов развивается гипотиреоз. При увеличении синтеза Т3 и / или Т4 диагностируют гипертиреоз, или тиреотоксикоз.⠀

Нередко заболевания щитовидной железы развиваются после перенесенной вирусной инфекции. Естественные процессы старения также могут стать одной из причин нарушения ее работы.

Признаки того, что щитовидная железа, возможно, не в порядке:

общая слабость, усталость

выпадение волос на голове, кончиков бровей

сухость и шелушение кожи, особенно в области локтей, пяток и коленей

ногти ломкие и плохо растут

зябкость даже в теплое время года

склонность к частым ОРВИ

снижение температуры тела 36,0-36,3

трудности с концентрацией внимания, замедленная речь

отпечатки зубов по краям языка

утренние отеки лица

осиплость голоса

снижение либидо

умеренный набор веса, который невозможно регулировать ни питанием, ни спортом

нарушения менструального цикла

трудности с засыпанием и / или частые пробуждения

периодические боли в суставах различной локализации

В организме практически не существует обменных и энергетических процессов, в которых не участвуют гормоны щитовидной железы.

Не стоит заниматься самолечением, обратитесь к врачу, если заподозрили, что со щитовидкой не все в порядке.