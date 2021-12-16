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Выпадение волос и усталость: врач назвала возможные признаки проблем со щитовидкой

Автор: Татьяна Турчаникова

Щитовидная железа тесно связана с важнейшими системами организма: сердечно-сосудистой, нервной, репродуктивной, желудочно-кишечным трактом.

Поэтому снижение или избыточное повышение ее активности становится причиной плохого функционирования других органов и нарушения всех видов обмена веществ, рассказала в своем Instagram врач-эндокринолог Катерина Григорьева.

Самая главная функция щитовидной железы - производство тиреоидных гормонов, для производства и адекватного превращения которых нужны йод, железо, цинк, медь, витамин А.

Если накрывает усталость (фото: pexels.com)

При снижении выработки гормонов развивается гипотиреоз. При увеличении синтеза Т3 и / или Т4 диагностируют гипертиреоз, или тиреотоксикоз.⠀

Нередко заболевания щитовидной железы развиваются после перенесенной вирусной инфекции. Естественные процессы старения также могут стать одной из причин нарушения ее работы.

Признаки того, что щитовидная железа, возможно, не в порядке:

  • общая слабость, усталость
  • выпадение волос на голове, кончиков бровей
  • сухость и шелушение кожи, особенно в области локтей, пяток и коленей
  • ногти ломкие и плохо растут
  • зябкость даже в теплое время года
  • склонность к частым ОРВИ
  • снижение температуры тела 36,0-36,3
  • трудности с концентрацией внимания, замедленная речь
  • отпечатки зубов по краям языка
  • утренние отеки лица
  • осиплость голоса
  • снижение либидо
  • умеренный набор веса, который невозможно регулировать ни питанием, ни спортом
  • нарушения менструального цикла
  • трудности с засыпанием и / или частые пробуждения
  • периодические боли в суставах различной локализации

В организме практически не существует обменных и энергетических процессов, в которых не участвуют гормоны щитовидной железы.

Не стоит заниматься самолечением, обратитесь к врачу, если заподозрили, что со щитовидкой не все в порядке.

Раньше нутрициолог назвала самые полезные завтраки для стройной фигуры.

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