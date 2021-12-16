Выпадение волос и усталость: врач назвала возможные признаки проблем со щитовидкой

Щитовидная железа тесно связана с важнейшими системами организма: сердечно-сосудистой, нервной, репродуктивной, желудочно-кишечным трактом.
Поэтому снижение или избыточное повышение ее активности становится причиной плохого функционирования других органов и нарушения всех видов обмена веществ, рассказала в своем Instagram врач-эндокринолог Катерина Григорьева.
Самая главная функция щитовидной железы - производство тиреоидных гормонов, для производства и адекватного превращения которых нужны йод, железо, цинк, медь, витамин А.
При снижении выработки гормонов развивается гипотиреоз. При увеличении синтеза Т3 и / или Т4 диагностируют гипертиреоз, или тиреотоксикоз.⠀
Нередко заболевания щитовидной железы развиваются после перенесенной вирусной инфекции. Естественные процессы старения также могут стать одной из причин нарушения ее работы.
В организме практически не существует обменных и энергетических процессов, в которых не участвуют гормоны щитовидной железы.
Не стоит заниматься самолечением, обратитесь к врачу, если заподозрили, что со щитовидкой не все в порядке.
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