Випадання волосся і втома: лікар назвала можливі ознаки проблем зі щитовидкою

Щитовидна залоза тісно пов'язана з найважливішими системами організму: серцево-судинною, нервовою, репродуктивною, шлунково-кишковим трактом.
Тому зниження або надмірне підвищення її активності стає причиною поганого функціонування інших органів і порушення всіх видів обміну речовин, розповіла в своєму Instagram лікар-ендокринолог Катерина Григор'єва.
Найголовніша функція щитовидної залози - виробництво тиреоїдних гормонів, для виробництва і адекватного перетворення яких потрібні йод, залізо, цинк, мідь, вітамін А.
При зниженні вироблення гормонів розвивається гіпотиреоз. При збільшенні синтезу Т3 і / або Т4 діагностують гіпертиреоз, або тиреотоксикоз.⠀
Нерідко захворювання щитовидної залози розвиваються після перенесеної вірусної інфекції. Природні процеси старіння також можуть стати однією з причин порушення її роботи.
В організмі практично не існує обмінних і енергетичних процесів, в яких не беруть участь гормони щитовидної залози.
Не варто займатися самолікуванням, зверніться до лікаря, якщо запідозрили, що зі щитовидкою не все в порядку.
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