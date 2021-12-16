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Випадання волосся і втома: лікар назвала можливі ознаки проблем зі щитовидкою

Автор: Тетяна Турчанікова

Щитовидна залоза тісно пов'язана з найважливішими системами організму: серцево-судинною, нервовою, репродуктивною, шлунково-кишковим трактом.

Тому зниження або надмірне підвищення її активності стає причиною поганого функціонування інших органів і порушення всіх видів обміну речовин, розповіла в своєму Instagram лікар-ендокринолог Катерина Григор'єва.

Найголовніша функція щитовидної залози - виробництво тиреоїдних гормонів, для виробництва і адекватного перетворення яких потрібні йод, залізо, цинк, мідь, вітамін А.

Якщо накриває втома (фото: pexels.com)

При зниженні вироблення гормонів розвивається гіпотиреоз. При збільшенні синтезу Т3 і / або Т4 діагностують гіпертиреоз, або тиреотоксикоз.⠀

Нерідко захворювання щитовидної залози розвиваються після перенесеної вірусної інфекції. Природні процеси старіння також можуть стати однією з причин порушення її роботи.

Ознаки того, що щитовидна залоза, можливо, не в порядку:

  • загальна слабкість, втома
  • випадання волосся на голові, кінчиків брів
  • сухість і лущення шкіри, особливо в області ліктів, п'ят і колін
  • нігті ламкі і погано ростуть
  • мерзлякуватість навіть в теплу пору року
  • схильність до частих ГРВІ
  • зниження температури тіла 36,0-36,3
  • труднощі з концентрацією уваги, уповільнена мова
  • відбитки зубів по краях язика
  • ранкові набряки обличчя
  • осиплість голосу
  • зниження лібідо
  • помірний набір ваги, який неможливо регулювати ні харчуванням, ні спортом
  • порушення менструального циклу
  • труднощі з засипанням і / або часті пробудження
  • періодичні болі в суглобах різної локалізації

В організмі практично не існує обмінних і енергетичних процесів, в яких не беруть участь гормони щитовидної залози.

Не варто займатися самолікуванням, зверніться до лікаря, якщо запідозрили, що зі щитовидкою не все в порядку.

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