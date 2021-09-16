Высыпания и хроническая усталость: диетолог дала список симптомов, что пора проверить ЖКТ
Как понять, что есть проблема с кишечником, не сдавая анализы? Зная ответ на этот вопрос, можно самостоятельно разобраться и понять, что есть определенные проблемы.
Наш желудочно-кишечный тракт - это конвейер. И если на каком-то участке есть поломка, то остановится или сломается весь конвейер.
Об этом рассказала врач-диетолог Марина Сергеева в своем Instagram.
Проблемы кишечника начинаются с "верхнего этажа" ЖКТ. От того, какая кислотность в желудке, насколько хорошо вырабатывает поджелудочная железа ферменты , а желчный пузырь отдает желчь, будет зависеть работа кишечника.
Проблемы ЖКТ - проблема всего организма (фото: pexels.com)
На какие симптомы следует обратить внимание:
- тяжесть, вздутие живота после еды
- запор или наоборот диарея, неустойчивый стул
- резкий устойчивый запах в туалете
- аллергические реакции на продукты
- высыпание, акне на коже
- синдром хронической усталости
- депрессия, частые головные боли
- запах от тела, потливость
- лишний вес или дефицит массы тела
Если вы заметили за собой хотя бы пару симптомов, то проблема имеется.
Как наладить работу ЖКТ (фото: pexels.com)⠀
Как наладить работу всего ЖКТ
- Паниковать не стоит, но и пускать на самотек тоже. Обязательно надо приводить в порядок кишечник и весь ЖКТ. Для этого хотя бы раз в год проводить программу для восстановления функций пищеварительного тракта.
- Это важно не только для того, чтобы избавиться от неприятных симптомов. Слаженная работа ЖКТ важна для того, чтобы пища которую мы едим, полноценно усваивалась. А это значит, что организм будет получать все полезные вещества для жизнедеятельности.
- Не будет усваиваться - будем "работать на унитаз", копить хронические заболевания и раньше стареть. Тенденция так себе. Поэтому, не стесняемся, не откладываем на потом. Начать стоит с питания, если понадобится, обратитесь к специалисту.
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