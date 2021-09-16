Высыпания и хроническая усталость: диетолог дала список симптомов, что пора проверить ЖКТ

Как понять, что есть проблема с кишечником, не сдавая анализы? Зная ответ на этот вопрос, можно самостоятельно разобраться и понять, что есть определенные проблемы.

Наш желудочно-кишечный тракт - это конвейер. И если на каком-то участке есть поломка, то остановится или сломается весь конвейер.

Об этом рассказала врач-диетолог Марина Сергеева в своем Instagram.