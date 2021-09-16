Висипання і хронічна втома: дієтолог дала список симптомів, що пора перевірити шлунково-кишковий тракт

Як зрозуміти, що є проблема з кишечником, без аналізів? Знаючи відповідь на це питання, можна самостійно розібратися і зрозуміти, що є певні проблеми.

Наш шлунково-кишковий тракт - це конвеєр. І якщо на якійсь ділянці є поломка, то зупиниться або зламається весь конвеєр.

Про це розповіла лікар-дієтолог Марина Сергєєва в своєму Instagram.