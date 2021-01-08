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Как выйти из праздничного "зажора": простая и действенная схема от диетолога

Автор: Ольвия Агаркова

Череда новогодних праздников постепенно подходит к концу, а это значит, что пора восстанавливаться после сытных застолий. О том, как это правильно сделать рассказала диетолог Ева Шишова.

На странице в Instagram она опубликовала топ-8 секретов, которые помогут выйти из новогоднего "зажора". Вот простые лайфхаки, как пережить праздники с пользой для здоровья и фигуры:

1.Начните есть больше сырых овощей:⠀

  • они заполняют желудок
  • хорошо воздействуют на ЖКТ
  • очищают кишечник.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

2.Включите в свой рацион ежедневно 30 г клетчатки или 50 г отрубей. Это поможет вывести токсины.

3.Добавьте в каждый прием пищи белок (рыба, мясо, птица, творог, яйца)

  • белок насыщает
  • содержит аминокислоты, необходимые для создания новых клеток, чтобы организм быстрее регенерировался.

4.Пейте около 2 л воды в день, даже если очень тяжело. Хотя бы 3-5 дней, чтобы вывести из организма лишнюю жидкость и токсины.



5.Делайте по утрам зарядку, чтобы запустить метаболизм, благодаря которому все реакции и вывод всего лишнего будут происходить быстрее.

6. Исключите жареную пищу. Употребляйте только нерафинированное масло – в салаты.

7.Ешьте за 2-3 часа до сна, чтобы ночью не перегружать организм.

8.Будьте активными! Не сидите целыми днями на одном месте, занимайтесь зимними видами спорта или как минимум тренеруйтесь дома.

Напомним, что ранее эксперт по правильному питанию Валентина Ивушкина озвучила топ-5 правил, как не объесться во время праздничного ужина.

Кстати, диетолог Наталия Самойленко назвала топ-5 секретов, как не переесть в гостях.

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