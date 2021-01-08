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Як вийти зі святкового "зажору": проста і дієва схема від дієтолога

Автор: Ольвія Агаркова

Низка новорічних свят поступово підходить до кінця, а це значить, що пора відновлюватися після ситних застіль. Про те, як це правильно зробити розповіла дієтолог Єва Шишова.

На сторінці в Instagram вона опублікувала топ-8 секретів, які допоможуть вийти з новорічного "зажору". Ось прості лайфхаки, як пережити свята з користю для здоров'я і фігури:

1.Почніть їсти більше сирих овочів:⠀

  • вони заповнюють шлунок
  • добре впливають на ШКТ
  • очищають кишечник.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

2.Включіть в свій раціон щодня 30 г клітковини або 50 г висівок. Це допоможе вивести токсини.

3.Додайте в кожен прийом їжі білок (риба, м'ясо, птиця, сир, яйця)

  • білок насичує
  • містить амінокислоти, необхідні для створення нових клітин, щоб організм швидше регенерировался.

4.Пийте близько 2 л води в день, навіть якщо дуже важко. Хоча б 3-5 днів, щоб вивести з організму зайву рідину і токсини.



5.Робіть вранці зарядку, щоб запустити метаболізм, завдяки якому всі реакції і виведення всього зайвого будуть відбуватися швидше.

6. Виключіть смажену їжу. Вживайте тільки нерафіновану олія – в салати.

7.Їжте за 2-3 години до сну, щоб вночі не перевантажувати організм.

8.Будьте активними! Не сидите цілими днями на одному місці, займайтеся зимовими видами спорту або як мінімум тренеруйтесь вдома.

Нагадаємо, що раніше експерт по правильному харчуванню Валентина Івушкіна озвучила топ-5 правил, як не переїсти під час святкової вечері.

До речі, дієтолог Наталія Самойленко назвала топ-5 секретів, як не переїсти в гостях.

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