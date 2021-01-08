Як вийти зі святкового "зажору": проста і дієва схема від дієтолога

Низка новорічних свят поступово підходить до кінця, а це значить, що пора відновлюватися після ситних застіль. Про те, як це правильно зробити розповіла дієтолог Єва Шишова.

На сторінці в Instagram вона опублікувала топ-8 секретів, які допоможуть вийти з новорічного "зажору". Ось прості лайфхаки, як пережити свята з користю для здоров'я і фігури:

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1.Почніть їсти більше сирих овочів:⠀

вони заповнюють шлунок

добре впливають на ШКТ

очищають кишечник.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

2.Включіть в свій раціон щодня 30 г клітковини або 50 г висівок. Це допоможе вивести токсини.

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3.Додайте в кожен прийом їжі білок (риба, м'ясо, птиця, сир, яйця)

білок насичує

містить амінокислоти, необхідні для створення нових клітин, щоб організм швидше регенерировался.

4.Пийте близько 2 л води в день, навіть якщо дуже важко. Хоча б 3-5 днів, щоб вивести з організму зайву рідину і токсини.



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5.Робіть вранці зарядку, щоб запустити метаболізм, завдяки якому всі реакції і виведення всього зайвого будуть відбуватися швидше.

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6. Виключіть смажену їжу. Вживайте тільки нерафіновану олія – в салати.

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7.Їжте за 2-3 години до сну, щоб вночі не перевантажувати організм.

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8.Будьте активними! Не сидите цілими днями на одному місці, займайтеся зимовими видами спорту або як мінімум тренеруйтесь вдома.

Нагадаємо, що раніше експерт по правильному харчуванню Валентина Івушкіна озвучила топ-5 правил, як не переїсти під час святкової вечері.

До речі, дієтолог Наталія Самойленко назвала топ-5 секретів, як не переїсти в гостях.