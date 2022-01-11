Как "выжить" в гостях, если ты на диете: диетолог предложила варианты решений

Самое главное правило — не становиться социальным изгоем и не отказываться от приглашений.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Мы должны понимать, во всем должен быть баланс. Количество лишних калорий, съеденных вами за обеденным столом, оказывается прямо пропорционально числу участников трапезы. К такому выводу пришли исследователи из Университета Кейс Вестерн (Огайо, США).

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Очень часто мы говорим себе: “Вот в праздники расслаблюсь, а после…”. Но такие фразы и ситуации входят в привычку и уже дома мы забываем про осознанность и едим все подряд.

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Давай посмотрим, сколько у нас есть вариантов и выберем то, что для нас приемлемо:



⠀Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Мы едим в гости и при помощи силы воли держим себя в руках.

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Выбираем место встречи - самостоятельно. Это позволит Вам, например, выбрать ресторан, в котором будет в меню, что-то что Вам можно: овощные салаты, блюда на гриле и т.д.

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Мы берем в гости свою еду. В этом нет ничего постыдного. Но здесь важно понять один тонкий момент: если мы берем с собой свою еду, то она должна быть максимально вкусной! Необходимо найти пару праздничных, диетических рецептов и приготовить их. Плюс высока вероятность, что Ваши блюда будут передовыми за столом.

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Мы приезжаем в гости и как все наслаждаемся блюдами, которые стоят на столе. Только обходим стороной самые вредные продукты (например, жареное или майонезный салат) и хорошо пережевываем пищу.



Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Если вы разумно придерживаетесь разработанной системы питания, то даже если съедите в этот день чуть больше, то организм использует излишки для восстановления, а не начнет запасать в жиры. В конце концов, встреча— это лишь повод собраться всем вместе и обменяться новостями, отметить приятное событие. И главное тут — не еда, а эмоции.

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Вот на этом и сосредоточьтесь. Чаще откладывайте столовые приборы и больше уделяйте внимание поддержанию беседы. И все будет хорошо.