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Вызывают вздутие и утоляют аппетит: топ-3 мифа о фруктах, в которые мы верим

Автор: Lite

Фрукты отличный способ побаловать рецепторы натуральным сладким, а не продуктами с избытком сахара и сахарозаменителей. Вокруг этих даров природы ходит много мифов и заблуждений, которые отражаются на нашей схеме питания.

Каким из них не стоит верить рассказала на своей странице в Instagram нутрициолог Юлия Макаренкова.

И если фрукты вкусные и полезные, то ягоды - это вообще песня, количество фруктозы минимум, при этом отличный источник антиоксидантов.

МИФ 1. Фрукты на перекус, когда хочется кушать, что бы дотянуть до обеда, ужина.

Фрукты на перекус не дают сытости! Фруктоза взаимодействует с лептиновыми рецепторами гипотоламуса и блокирует их, а они отвечающие за насыщение. Попросту говоря, вы останетесь голодны!



Иллюстративное фото (www.pexels.com)

МИФ 2. Фрукты вызывают брожение и вздутие живота, поэтому нужно есть за 30 мин до еды или через час после.

СИБР (синдром избыточного бактериального роста) и СИГР ( синдром избыточного грибкового роста), когда в кишечнике ураган, вздутие живота, газообразование, страдает усвоение не только витаминов, минералов, но белка, жиров.

Конечно, будут бродить, и не только фрукты, в таком замесе и транс жиры из полезной омеги образуются.

МИФ 3. Если вы съели мясо/рыбу и сверху еще фрукты упали, все, пиши пропало!


Иллюстративное фото (www.pexels.com)⠀

Пища находится в желудке в норме 4 - 6 часов, при сниженной секреции соляной кислоты 8 часов и более.

Если у вас гипоацидность, то не расчитывайте на качественное пищеварение. Дело не в фруктах, а в "некачественном" первеваривании того же белка.

Людям с нарушением метаболизма глюкозы, лептинорезистентностью, на аутоиммунном протоколе идет ограничение фруктозы до 20 грамм в день.

Если у вас все хорошо с ЖКТ и нет инсулинорезистентности, вы можете позволить себе фрукты в любое время, но не на постоянной основе!

Напомним, что ранее диетолог Татьяна Дик раскрыла правду о сахарозаменителях.

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