Викликають здуття і втамовують апетит: топ-3 міфи про фрукти, в які ми віримо

І якщо фрукти смачні і корисні, то ягоди - це взагалі пісня, кількість фруктози мінімум, при цьому відмінне джерело антиоксидантів.



Міф 1. Фрукти на перекус, коли хочеться їсти, що б дотягнути до обіду, вечері.

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Фрукти на перекус не дають ситості! Фруктоза взаємодіє з лептиновими рецепторами гіпотоламуса і блокує їх, а вони відповідають за насичення. Попросту кажучи, ви залишитеся голодні!



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Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Міф 2. Фрукти викликають бродіння і здуття живота, тому потрібно їсти за 30 хв до їжі або через годину після.

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СИБР (синдром надлишкового бактеріального росту) і СИГР (синдром надлишкового грибкового росту), коли в кишечнику ураган, здуття живота, газоутворення, страждає засвоєння не тільки вітамінів, мінералів, але білка, жирів.

Звичайно, будуть бродити, і не тільки фрукти, в такому замісі і транс жири з корисної омеги утворюються.

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Міф 3. Якщо ви з'їли м'ясо / рибу і зверху ще фрукти впали, все, пиши пропало!



Ілюстративне фото (www.pexels.com)⠀

Їжа знаходиться в шлунку в нормі 4 - 6 годин, при зниженій секреції соляної кислоти 8 годин і більше.

Якщо у вас гіпоацидність, то не розраховуйте на якісне травлення. Справа не в фруктах, а в "неякісному" первеваріваніі того ж білка.

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Людям з порушенням метаболізму глюкози, лептинорезистентністю, на аутоімунному протоколі йде обмеження фруктози до 20 грам в день.

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Якщо у вас все добре з шлунково-кишкового тракту і немає інсулінорезистентності, ви можете дозволити собі фрукти в будь-який час, але не на постійній основі!