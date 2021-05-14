Викликають здуття і втамовують апетит: топ-3 міфи про фрукти, в які ми віримо

Фрукти відмінний спосіб побалувати рецептори натуральним солодким, а не продуктами з надлишком цукру і цукрозамінників. Навколо цих дарів природи ходить багато міфів і помилок, які відображаються на нашій схемі харчування.
Яким з них не варто вірити розповіла на своїй сторінці в Instagram нутриціолог Юлія Макаренкова.
І якщо фрукти смачні і корисні, то ягоди - це взагалі пісня, кількість фруктози мінімум, при цьому відмінне джерело антиоксидантів.
Міф 1. Фрукти на перекус, коли хочеться їсти, що б дотягнути до обіду, вечері.
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Фрукти на перекус не дають ситості! Фруктоза взаємодіє з лептиновими рецепторами гіпотоламуса і блокує їх, а вони відповідають за насичення. Попросту кажучи, ви залишитеся голодні!
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Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Міф 2. Фрукти викликають бродіння і здуття живота, тому потрібно їсти за 30 хв до їжі або через годину після.
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СИБР (синдром надлишкового бактеріального росту) і СИГР (синдром надлишкового грибкового росту), коли в кишечнику ураган, здуття живота, газоутворення, страждає засвоєння не тільки вітамінів, мінералів, але білка, жирів.
Звичайно, будуть бродити, і не тільки фрукти, в такому замісі і транс жири з корисної омеги утворюються.
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Міф 3. Якщо ви з'їли м'ясо / рибу і зверху ще фрукти впали, все, пиши пропало!
Ілюстративне фото (www.pexels.com)⠀
Їжа знаходиться в шлунку в нормі 4 - 6 годин, при зниженій секреції соляної кислоти 8 годин і більше.
Якщо у вас гіпоацидність, то не розраховуйте на якісне травлення. Справа не в фруктах, а в "неякісному" первеваріваніі того ж білка.
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Людям з порушенням метаболізму глюкози, лептинорезистентністю, на аутоімунному протоколі йде обмеження фруктози до 20 грам в день.
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Якщо у вас все добре з шлунково-кишкового тракту і немає інсулінорезистентності, ви можете дозволити собі фрукти в будь-який час, але не на постійній основі!
Нагадаємо, що раніше дієтолог Тетяна Дік розкрила правду про цукрозамінники.