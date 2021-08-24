Забудьте немедленно! Диетолог перечислила заблуждения о здоровье, в которые мы все еще верим

Некоторые рекомендации по питанию и поддержанию здоровья спорны и обсуждаемы. И мы можем вести длительные дискуссии на темы, ведь у каждого найдутся свои аргументы и доказательства. Но есть такие рекомендации, от которых глаза лезут на лоб и можно точно сказать "это полный бред". И если вам кажется, что в него никто не верит, то вы глубоко ошибаетесь.