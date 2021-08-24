UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Забудьте немедленно! Диетолог перечислила заблуждения о здоровье, в которые мы все еще верим

Автор: Ольвия Агаркова

Некоторые рекомендации по питанию и поддержанию здоровья спорны и обсуждаемы. И мы можем вести длительные дискуссии на темы, ведь у каждого найдутся свои аргументы и доказательства. Но есть такие рекомендации, от которых глаза лезут на лоб и можно точно сказать "это полный бред". И если вам кажется, что в него никто не верит, то вы глубоко ошибаетесь.

Диетолог Альбина Комиссарова на странице в Instagram привела список утверждений, в которые не следует верить.

Итого, полная чушь это:

  • делать кофейные клизмы; или многодневные клизмы/гидроколонотерапию без наличия жалоб с целью "вывести токсины и шлаки"
  • пить соду или делать ванны с содой с целью профилактики рака, да и вообще с любой целью

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

  • есть какие-то продукты по времени (бананы - до 14.00, молочное - до 16.00 и т.д.)
  • делать тесты на пищевую непереносимость по IgG, тест на дисбактериоз, анализ по Осипову, аутоиммунный протокол
  • пить воду с лимоном или есть специальные продукты, чтобы ощелачивать организм
  • не имея жалоб, постоянно искать в своем организме паразитов и проводить постоянную профилактику БАДами и лекарственными препаратами
  • пытаться повышать иммунитет чем-то кроме здорового питания/физической нагрузки/закаливания

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

  • чистить печень, проводить тюбажи
  • проводить гемосканирование(анализ по живой капле крови) или анализ волос на микроэлементы
  • приписывать себе системный кандидоз(он бывает редко и у иммунодефицитных пациентов) и лечить его антикандидными протоколами
  • пытаться снизить антитела к ТПО (тиреоидная пероксидаза)
  • верить в то, что молоко увеличивает продукцию слизи, может влиять на наши гормоны

Напомним, что ранее диетолог Ольга Усенко привела топ-12 причин, почему вас не покидает чувство голода.

Читайте LITE в Google News
диетологПравильное питание