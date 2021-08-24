Забудьте немедленно! Диетолог перечислила заблуждения о здоровье, в которые мы все еще верим

Некоторые рекомендации по питанию и поддержанию здоровья спорны и обсуждаемы. И мы можем вести длительные дискуссии на темы, ведь у каждого найдутся свои аргументы и доказательства. Но есть такие рекомендации, от которых глаза лезут на лоб и можно точно сказать "это полный бред". И если вам кажется, что в него никто не верит, то вы глубоко ошибаетесь.
Диетолог Альбина Комиссарова на странице в Instagram привела список утверждений, в которые не следует верить.
Итого, полная чушь это:
делать кофейные клизмы; или многодневные клизмы/гидроколонотерапию без наличия жалоб с целью "вывести токсины и шлаки"
пить соду или делать ванны с содой с целью профилактики рака, да и вообще с любой целью
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
есть какие-то продукты по времени (бананы - до 14.00, молочное - до 16.00 и т.д.)
делать тесты на пищевую непереносимость по IgG, тест на дисбактериоз, анализ по Осипову, аутоиммунный протокол
пить воду с лимоном или есть специальные продукты, чтобы ощелачивать организм
не имея жалоб, постоянно искать в своем организме паразитов и проводить постоянную профилактику БАДами и лекарственными препаратами
пытаться повышать иммунитет чем-то кроме здорового питания/физической нагрузки/закаливания
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
чистить печень, проводить тюбажи
проводить гемосканирование(анализ по живой капле крови) или анализ волос на микроэлементы
приписывать себе системный кандидоз(он бывает редко и у иммунодефицитных пациентов) и лечить его антикандидными протоколами
пытаться снизить антитела к ТПО (тиреоидная пероксидаза)
верить в то, что молоко увеличивает продукцию слизи, может влиять на наши гормоны