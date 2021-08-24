Забудьте негайно! Дієтолог перерахувала помилові судження про здоров'я, в які ми все ще віримо

Деякі рекомендації щодо харчування та підтримки здоров'я є суперечливими та обговорюваними. І ми можемо вести тривалі дискусії на теми, адже у кожного знайдуться свої аргументи і докази. Але є такі рекомендації, від яких очі лізуть на лоб і можна точно сказати "це повна маячня". І якщо вам здається, що в неї ніхто не вірить, то ви глибоко помиляєтеся.
Дієтолог Альбіна Комісарова на сторінці в Instagram навела список тверджень, в які не слід вірити.
Разом, повна нісенітниця це:
робити кавові клізми; або багатоденні клізми/гідроколонотерапію без наявності скарг з метою "вивести токсини і шлаки"
пити соду або робити ванни з содою з метою профілактики раку, та й взагалі з будь-якою метою
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
їсти якісь продукти за годинником (банани - до 14.00, молочне - до 16.00 і т. д.)
робити тести на харчову непереносимість по IgG, тест на дисбактеріоз, аналіз по Осипову, аутоімунний протокол
пити воду з лимоном або їсти спеціальні продукти, щоб відлужувати організм
не маючи скарг, постійно шукати в своєму організмі паразитів і проводити постійну профілактику БАДами і лікарськими препаратами
намагатися підвищувати імунітет чимось крім здорового харчування/фізичного навантаження/загартовування
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
чистити печінку, проводити тюбажі
проводити гемосканування (аналіз по живій краплі крові) або аналіз волосся на мікроелементи
приписувати собі системний кандидоз (він буває рідко і у імунодефіцитних пацієнтів) і лікувати його антикандидними протоколами
намагатися знизити антитіла до ТПО (тиреоїдна пероксидаза)
вірити в те, що молоко збільшує вироблення слизу, може впливати на наші гормони