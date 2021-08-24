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Забудьте негайно! Дієтолог перерахувала помилові судження про здоров'я, в які ми все ще віримо

Автор: Ольвія Агаркова

Деякі рекомендації щодо харчування та підтримки здоров'я є суперечливими та обговорюваними. І ми можемо вести тривалі дискусії на теми, адже у кожного знайдуться свої аргументи і докази. Але є такі рекомендації, від яких очі лізуть на лоб і можна точно сказати "це повна маячня". І якщо вам здається, що в неї ніхто не вірить, то ви глибоко помиляєтеся.

Дієтолог Альбіна Комісарова на сторінці в Instagram навела список тверджень, в які не слід вірити.

Разом, повна нісенітниця це:

  • робити кавові клізми; або багатоденні клізми/гідроколонотерапію без наявності скарг з метою "вивести токсини і шлаки"
  • пити соду або робити ванни з содою з метою профілактики раку, та й взагалі з будь-якою метою

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

  • їсти якісь продукти за годинником (банани - до 14.00, молочне - до 16.00 і т. д.)
  • робити тести на харчову непереносимість по IgG, тест на дисбактеріоз, аналіз по Осипову, аутоімунний протокол
  • пити воду з лимоном або їсти спеціальні продукти, щоб відлужувати організм
  • не маючи скарг, постійно шукати в своєму організмі паразитів і проводити постійну профілактику БАДами і лікарськими препаратами
  • намагатися підвищувати імунітет чимось крім здорового харчування/фізичного навантаження/загартовування

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

  • чистити печінку, проводити тюбажі
  • проводити гемосканування (аналіз по живій краплі крові) або аналіз волосся на мікроелементи
  • приписувати собі системний кандидоз (він буває рідко і у імунодефіцитних пацієнтів) і лікувати його антикандидними протоколами
  • намагатися знизити антитіла до ТПО (тиреоїдна пероксидаза)
  • вірити в те, що молоко збільшує вироблення слизу, може впливати на наші гормони

Нагадаємо, що раніше дієтолог Ольга Усенко привела топ-12 причин, чому вас не покидає відчуття голоду.

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дієтологПравильне харчування