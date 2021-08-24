Забудьте негайно! Дієтолог перерахувала помилові судження про здоров'я, в які ми все ще віримо

Деякі рекомендації щодо харчування та підтримки здоров'я є суперечливими та обговорюваними. І ми можемо вести тривалі дискусії на теми, адже у кожного знайдуться свої аргументи і докази. Але є такі рекомендації, від яких очі лізуть на лоб і можна точно сказати "це повна маячня". І якщо вам здається, що в неї ніхто не вірить, то ви глибоко помиляєтеся.