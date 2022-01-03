В зал с похмелья: тренер рассказал, можно ли заниматься спортом после алкоголя

Всем известно, что употребление алкоголя пагубно сказывается на здоровье. Тем не менее, на праздники без спиртных напитков не обходятся даже спортсмены. Но вот когда возвращаться к тренировкам? Можно ли в зал и на беговую дорожку с похмелья?
Тренер по бегу Владимир Ежов в своем блоге в Instagram дал советы, как вернуться к тренировкам после новогодних праздников.
"Расскажу одну историю: пришел как-то ко мне любитель бега. Он хотел подготовиться к марафону, который будет проходить в Греции. В Афинах достаточно тяжелый марафон, с приличным набором. Подготовка – не из легких.
И все бы ничего, но он признался, что любит водку (прямо так и сказал) и не готов пожертвовать этим удовольствием ради марафона.⠀
Пришлось подстроить программу тренировок так, чтобы он мог восстанавливаться к следующей нагрузке! Звонил потом, счастливый, из Греции – пробежал марафон за 3 часа 48 мин", – рассказал тренер. ⠀
Не только с бегом, но с любыми тренировками после алкоголя лучше не спешить (фото: pexels.com)
Вывод: при умеренных количествах алкоголя и достаточном времени для восстановления организма тренировки можно не отменять. Но если хочется серьезного результата, то с алкоголем лучше попрощаться.
"Все мои лучшие результаты и по сей день получаются только при условии исключения алкоголя!", – добавил тренер.⠀
Тут важно учитывать, как долго вы занимаетесь спортом.
А вот потрусить на низком пульсе минут 50-60 – пойдут на пользу, первые 20-30 минут будет тяжело, а потом организм включиться и пропотеет.
Не забудьте выпить сорбенты: уголь, полисорб и янтарную кислоту. На второй день лучше отдохнуть или посетить баню, а с третьего должны быть в форме.
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