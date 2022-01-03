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У зал із похмілля: тренер розповів, чи можна займатися спортом після алкоголю

Автор: Тетяна Турчанікова

Усім відомо, що вживання алкоголю згубно впливає на здоров'я. Проте на свята без спиртних напоїв не обходяться навіть спортсмени. Але коли повертатися до тренувань? Чи можна до зали і на бігову доріжку з похмілля?

Тренер із бігу Володимир Єжов у своєму блозі в Instagram дав поради, як повернутися до тренувань після новорічних свят.

"Розкажу одну історію: прийшов якось до мене аматор бігу. Він хотів підготуватися до марафону, який проходитиме в Греції. В Афінах досить важкий марафон, із пристойним набором. Підготовка – не з легких.

І все б нічого, але він зізнався, що любить горілку (прямо так і сказав) і не готовий пожертвувати цим задоволенням заради марафону.

Довелося підлаштувати програму тренувань так, щоб вона могла відновлюватися до наступного навантаження! Дзвонив потім, щасливий, із Греції – пробіг марафон за 3 години 48 хв", – розповів тренер.⠀

Не тільки з бігом, але з будь-якими тренуваннями після алкоголю краще не поспішати (фото: pexels.com)

Висновок: при помірних кількостях алкоголю та достатньому часі для відновлення організму тренування можна не відміняти. Але якщо хочеться серйозного результату, то з алкоголем краще попрощатись.

"Всі мої найкращі результати і досі виходять лише за умови виключення алкоголю!", - додав тренер.

Чи можна бігати з похмілля

Тут важливо враховувати, як довго ви займаєтесь спортом.

  • Якщо ви постійно тренуєтеся, то якесь серйозне тренування краще не робити (попередьте тренера, що отруїлися, це буде правда, оскільки алкоголь отруює організм).

А ось потрусити на низькому пульсі хвилин 50-60 – підуть на користь, перші 20-30 хвилин буде важко, а потім організм увімкнеться і пропітніє.

Не забудьте випити сорбенти: вугілля, полісорб та янтарну кислоту. На другий день краще відпочити чи відвідати лазню, а з третього маєте бути у формі.

  • Але якщо ви не тренуєтеся або займаєтеся мало і нерегулярно, то ніяких тренувань після алкоголю! І ніяких "персоналка оплачена, як я не піду?!". Запам'ятайте: здоров'я важливіше. До всього підходьте з головою, бережіть себе!

Раніше нутріціолог розповіла, як привести до ладу шкіру після свят.

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