У зал із похмілля: тренер розповів, чи можна займатися спортом після алкоголю

"Розкажу одну історію: прийшов якось до мене аматор бігу. Він хотів підготуватися до марафону, який проходитиме в Греції. В Афінах досить важкий марафон, із пристойним набором. Підготовка – не з легких.

І все б нічого, але він зізнався, що любить горілку (прямо так і сказав) і не готовий пожертвувати цим задоволенням заради марафону.

Довелося підлаштувати програму тренувань так, щоб вона могла відновлюватися до наступного навантаження! Дзвонив потім, щасливий, із Греції – пробіг марафон за 3 години 48 хв", – розповів тренер.⠀

Не тільки з бігом, але з будь-якими тренуваннями після алкоголю краще не поспішати (фото: pexels.com)

Висновок: при помірних кількостях алкоголю та достатньому часі для відновлення організму тренування можна не відміняти. Але якщо хочеться серйозного результату, то з алкоголем краще попрощатись.

"Всі мої найкращі результати і досі виходять лише за умови виключення алкоголю!", - додав тренер.

Чи можна бігати з похмілля

Тут важливо враховувати, як довго ви займаєтесь спортом.

Якщо ви постійно тренуєтеся, то якесь серйозне тренування краще не робити (попередьте тренера, що отруїлися, це буде правда, оскільки алкоголь отруює організм).

А ось потрусити на низькому пульсі хвилин 50-60 – підуть на користь, перші 20-30 хвилин буде важко, а потім організм увімкнеться і пропітніє.

Не забудьте випити сорбенти: вугілля, полісорб та янтарну кислоту. На другий день краще відпочити чи відвідати лазню, а з третього маєте бути у формі.