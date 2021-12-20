Заложенность носа и мигрень: как проблемы с ЖКТ влияют на организм и как быстро это решить

• не восстанавливающий поверхностный сон

• заложенность носа и отечность

• сонливость после еды

• частые мигрени



⠀Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Специалист поделилась простыми рекомендациями, которые помогут улучшить пищеварение, когда вы еще не разобрались с проблематикой.

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Если слизистая повреждена, то она очень восприимчива, в том числе разного рода пище. Как результат - болезненные ощущения. Поможет льняная каша на завтрак. Льняное семя замочить минимум на 30 мин в теплой воде, взбить блендером. Готово.

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Если ощущаете тяжесть после еды, попробуйте съедать горсть кислых ягод, например, смородины перед едой. Хороший яблочный сок тоже стимулирует пищеварение, можете пить в течении дня или перед едой.



⠀Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Если ощущаете дискомфорт после еды, начните принимать сок квашенной капусты. Желательно 10-ти дневной выдержки, где максимальная концентрация молочной кислоты, которая работает как матабиотик.

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Какой должен быть ужин, если есть рефлюкс? Ужин максимально легкий или его отсутствие, с очень большой вероятностью почувствуете облегчение.

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Корень одуванчика, измельчаем, завариваем и пьем как чай. Печень любит все теплое и горечи.