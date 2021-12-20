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Заложенность носа и мигрень: как проблемы с ЖКТ влияют на организм и как быстро это решить

Автор: Ольвия Агаркова

Проблемы с желудком способны , словно круги на воде, распространяться на весь организм. Даже если вы не связываете болезненные проявляения с состоянием ЖКТ, стоит прислушиваться к организму повнимательнее.

Нутрициолг Юлия Макаренкова перечислила в Instagram самые не очевидные симптомы, которые на прямую связаны с ЖКТ.

• не восстанавливающий поверхностный сон
• заложенность носа и отечность
• сонливость после еды
• частые мигрени


⠀Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Специалист поделилась простыми рекомендациями, которые помогут улучшить пищеварение, когда вы еще не разобрались с проблематикой.

Если слизистая повреждена, то она очень восприимчива, в том числе разного рода пище. Как результат - болезненные ощущения. Поможет льняная каша на завтрак. Льняное семя замочить минимум на 30 мин в теплой воде, взбить блендером. Готово.

Если ощущаете тяжесть после еды, попробуйте съедать горсть кислых ягод, например, смородины перед едой. Хороший яблочный сок тоже стимулирует пищеварение, можете пить в течении дня или перед едой.


⠀Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Если ощущаете дискомфорт после еды, начните принимать сок квашенной капусты. Желательно 10-ти дневной выдержки, где максимальная концентрация молочной кислоты, которая работает как матабиотик.

Какой должен быть ужин, если есть рефлюкс? Ужин максимально легкий или его отсутствие, с очень большой вероятностью почувствуете облегчение.

Корень одуванчика, измельчаем, завариваем и пьем как чай. Печень любит все теплое и горечи.

Напомним, что ранее нутрициолог Анна Елькина рассказала о составляющих здорового и полноценного сна.

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