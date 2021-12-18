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Как мало спать и высыпаться: рабочие лайфхаки от нутрициолога

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Суббота 18 декабря 2021 15:07
Как мало спать и высыпаться: рабочие лайфхаки от нутрициолога Иллюстративное фото (pexels.com)
Автор: Марина Настевич

Современный ритм жизни диктует особенные правила. Спать по 7-8 часов в сутки, как рекомендуют специалисты, зачастую практически невозможно. Впрочем, вполне можно спать меньше и при этом высыпаться и чувствовать себя хорошо - если соблюдать определенные правила.

Своими лайфхаками по более короткому, но продуктивному сну нутрициолог Анна Елькина поделилась в Instagram.

Если хотите молодо и свежо выглядеть - спите правильно.

Сон имеет 2 фазы:

  • медленный - занимает большую часть времени сна
  • сон, в период которого происходит быстрое движение глаз - мозг спит, а организм отдыхает. За ночь должно быть 4-5 фаз данного сна. Идет регенерация нервных клеток.


Его недостаток приводит к раздражительности, повышенной утомляемости, снижении концентрации внимания, старению.

И что теперь делать? Как улучшить сон? Вот некоторые лайфхаки от Анны:

  • сон в полной темноте. нет, это не закрытые шторы, а темень, кромешная мгла. Поможет создать маска для сна и шторы блэкаут
  • берете телефон в руки после 18? Сидите в ноутбуке, смотрите телевизор, читаете электронную книгу? Молодость скажет вам прощай. Используйте специальные приложения по защите от синего спектра.
  • А что с климатом? Какой воздух в вашей комнате - его чистота, влажность, свежесть?

Как мало спать и высыпаться: рабочие лайфхаки от нутрициолога
Иллюстративное фото (pexels.com)

И немного вредных советов:

  • Пейте кофе во 2 половине дня. PS: матча, какао тоже содержат кофеин
  • Отлично расслабиться вечером в бокалом вина - алкоголь сократит фазу быстрого сна и сделает вас "разбитой" утром
  • Ешьте на ужин сыр, баклажан и шоколад на десерт, чтобы повысить выработку норадреналина и с трудом заснуть.

Сон - важнейший источник:

  • энергии, ясного сознания
  • молодости, красоты, упругого тела
  • здоровья, высокого либидо
  • стройности

Напомним, ранее нутрициолог рассказала, какие продукты способствуют сну, а какие его крадут.

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