Чем заменить шоколад: рецепт полезного кекса от участницы "Супер Топ-модель по-украински"

Если вам очень хочется сладкого, а шоколад по каким-то причинам есть нельзя, воспользуйтесь рецептом полезного десерта от Софи Беридзе
Чем заменить шоколад или тортик? Признайтесь, этим вопросом вы задаетесь хоть изредка, даже если не считаете себя сладкоежкой.
И все бы ничего, если не вспоминать, что в сладостях содержатся быстрые углеводы. Они моментально всасываются в кровь и грозят не только лишними килограммами, но и диабетом.
Как же удовлетворить свое желание и не навредить организму? Все очень просто: заменить шоколад полезным творожным кексом по рецепту Софи Беридзе - модели-трансгендера из проекта "Супер Топ-модель по-украински", который снимает "Новый канал".
Творожный кекс заменит шоколадный торт (фото: pixabay.com)
Главное - готовить этот кекс из цельнозерновой, рисовой или кукурузной муки. В их составе содержатся витамины групп В, Н и Е, кальций, марганец, железо и хром. Другими словами, десерты из таких видов муки не навредят организму, а, наоборот, принесут ему пользу.
Ингредиенты:
Способ приготовления:
И будьте уверены: вам не придется переживать за свою фигуру, если вы замените шоколадные торты подобным вкусным и полезным десертиком.
Софи Беридзе держит себя в прекрасной форме (фото: instagram.com/sofiberidze)
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