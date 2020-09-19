Чим замінити шоколад: рецепт корисного кексу від учасниці "Супер Топ-модель по-українськи"

Якщо вам дуже хочеться солодкого, а шоколад з якихось причин є не можна, скористайтеся рецептом корисного десерту від Софі Берідзе
Чим замінити шоколад або тортик? Зізнайтеся, це питання ви ставите хоч зрідка, навіть якщо не вважаєте себе ласунам.
І все б нічого, якщо не згадувати, що в солодощах містяться швидкі вуглеводи. Вони миттєво всмоктуються у кров і загрожують не лише зайвими кілограмами, а й діабетом. Як же задовольнити своє бажання і не нашкодити організму?
Все дуже просто: замінити шоколад корисним сирним кексом за рецептом Софі Берідзе – моделі-трансгендера з проекту "Супер Топ-модель по-українськи", який знімає Новий канал.
Сирний кекс замінить шоколадний торт (фото: pixabay.com)
Головне - готувати цей кекс з цільнозерновий, рисової або кукурудзяного борошна. В їх складі містяться вітаміни груп В, с і Е, кальцій, марганець, залізо і хром. Іншими словами, десерти з таких видів борошна не нашкодять організму, а, навпаки, принесуть йому користь.
Інгредієнти:
Спосіб приготування:
І будьте впевнені: вам не доведеться переживати за свою фігуру, якщо ви заміните шоколадні торти таким смачним і корисним десертиком.
Софі Берідзе тримає себе у чудовій формі (фото: instagram.com/sofiberidze)
Раніше Лілія Ребрик поділилася рецептом незвичайного десерту, яким підкорила всю сім'ю.