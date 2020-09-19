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Чим замінити шоколад: рецепт корисного кексу від учасниці "Супер Топ-модель по-українськи"

Автор: Дмитрий Войналович

Якщо вам дуже хочеться солодкого, а шоколад з якихось причин є не можна, скористайтеся рецептом корисного десерту від Софі Берідзе

Чим замінити шоколад або тортик? Зізнайтеся, це питання ви ставите хоч зрідка, навіть якщо не вважаєте себе ласунам.

І все б нічого, якщо не згадувати, що в солодощах містяться швидкі вуглеводи. Вони миттєво всмоктуються у кров і загрожують не лише зайвими кілограмами, а й діабетом. Як же задовольнити своє бажання і не нашкодити організму?

Все дуже просто: замінити шоколад корисним сирним кексом за рецептом Софі Берідзе – моделі-трансгендера з проекту "Супер Топ-модель по-українськи", який знімає Новий канал.

Сирний кекс замінить шоколадний торт (фото: pixabay.com)

Головне - готувати цей кекс з цільнозерновий, рисової або кукурудзяного борошна. В їх складі містяться вітаміни груп В, с і Е, кальцій, марганець, залізо і хром. Іншими словами, десерти з таких видів борошна не нашкодять організму, а, навпаки, принесуть йому користь.

Інгредієнти:

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  • борошно (цільнозернове, рисове або кукурудзяне) - 200-250 г;
  • кисломолочний сир - 200 г;
  • вершкове масло - 130 г;
  • яйця - 3 шт.;
  • розпушувач - 1,5 ч. ложки;
  • родзинки, горіхи або цукати - за бажанням.

Спосіб приготування:

  1. Розтопіть масло, додайте до нього яйця та сир. Ретельно перемішайте.
  2. Додайте в масу розпушувач і просійте туди ж борошно.
  3. За бажанням можете додати родзинки, горіхи або цукати. За консистенцією тісто для кексу має нагадувати густу сметану.
  4. Залийте отриману масу у форму й відправте в духовку на годину при температурі 170 градусів.
  5. Ваш корисний десерт готовий! Смачного!

І будьте впевнені: вам не доведеться переживати за свою фігуру, якщо ви заміните шоколадні торти таким смачним і корисним десертиком.

Софі Берідзе тримає себе у чудовій формі (фото: instagram.com/sofiberidze)

Раніше Лілія Ребрик поділилася рецептом незвичайного десерту, яким підкорила всю сім'ю.

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