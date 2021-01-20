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На заметку: эксперт по питания научила правильно употреблять картофель при похудении

Новина українською → Среда 20 января 2021 08:39
На заметку: эксперт по питания научила правильно употреблять картофель при похудении Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Автор: Ольвия Агаркова

Картофель – овощ, который боятся многие худеющие и избегают его в своем рационе. А зря. Как вписать этот продукт в здоровое меню, рассказала эксперт по правильному питанию Валентина Ивушкина.

Она отметила, что, несмотря на то, что картофель содержит много углеводов, все же это полезная и питательная пища. В нем до 4 граммов растительного белка, почти 5 г клетчатки и 25% калия, которые нам всем очень нужны.

1.Сколько есть? Если у вас нет лишнего веса и симптомов увеличенной слизи, то можно есть чаще. Например: 2-3 раза в неделю по 2 картофелины.

Если лишние килограммы есть, а также присутствуют другие признаки накопленной слизи, 1-2 раза в неделю по 1 картофелине.

На заметку: эксперт по питания научила правильно употреблять картофель при похудении

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

2.Есть с:

  • другими овощами (лучшее сочетание)
  • маслом
  • приправами
  • зеленью
  • крупами, например, в супе вполне допустимо. Например, мясной бульон с пшеном или рисом с добавлением картофеля.
  • мясом. Да, это не легкое сочетание, но в восточной медицине оно не запрещается – главное, чтобы мясо было выбрано по периоду, не было жирным. Полезно заправить блюдо приправами, облегчающими переваривание. Конечно, мясо с картошкой – это то блюдо, с которым лучше повременить при сильном несварении, когда пища усваивается крайне плохо и медленно.

Общая рекомендация: хорошо, если объем картофеля не превышает 1/3 от общего объема блюда.

На заметку: эксперт по питания научила правильно употреблять картофель при похудении

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

3.Не сочетается с:

  • кисломолочными продуктами (вызывает вздутие)
  • фасолью

4.Когда есть:

  • в часы Желчи (с 11 до 15 часов)
  • в часы Ветра (с 15 до 18:30).
  • В часы Слизи (с 7 до 11 и с 19 до 23 часов) картофель увеличивает Слизь, вес, замедляет пищеварение, способствует развитию хронических заболеваний.

5.Как готовить? Самые здоровые способы приготовления – запекание в духовом шкафу, тушение или приготовление на пару. А вот жарка – самый вредный способ. Варить тоже не рекомендуется: сливая воду, в которой варился картофель, вы сливаете много полезных веществ.

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