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На замітку: експерт з харчування навчила правильно вживати картоплю при схудненні

Новость на русском → Середа 20 січня 2021 08:39
На замітку: експерт з харчування навчила правильно вживати картоплю при схудненні Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Автор: Ольвія Агаркова

Картопля – овоч, який бояться багато тих, хто худне і уникають його у своєму раціоні. А даремно. Як вписати цей продукт здорове меню, розповіла експерт по правильному харчуванню Валентина Івушкіна.

Вона зазначила, що, незважаючи на те, що картопля містить багато вуглеводів, все ж це корисна і поживна їжа. У ньому до 4 грамів рослинного білка, майже 5 г клітковини і 25% калію, які нам дуже потрібні.

1.Скільки є? Якщо у вас немає зайвої ваги і симптомів збільшеної слизу, то можна їсти частіше. Наприклад: 2-3 рази в тиждень по 2 картоплини.

Якщо зайві кілограми є, а також присутні інші ознаки накопиченої слизу, 1-2 рази в тиждень по 1 картоплині.

На замітку: експерт з харчування навчила правильно вживати картоплю при схудненні

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

2.З чим їсти:

  • іншими овочами (найкраще поєднання)
  • маслом
  • приправами
  • зеленню
  • крупами, наприклад, в супі цілком допустимо. Наприклад, м'ясний бульйон з пшоном або рисом з додаванням картоплі.
  • м'ясом. Так, це не легке поєднання, але у східній медицині воно не забороняється – головне, щоб м'ясо було обрано по періоду, не було жирним. Корисно заправити страву приправами, полегшують перетравлення. Звичайно, м'ясо з картоплею – це те блюдо, з яким краще почекати при серйозних проблемах з травленням, коли їжа засвоюється вкрай погано і повільно.

Загальна рекомендація: добре, якщо частка картоплі не перевищує 1/3 від всієї страви.

На замітку: експерт з харчування навчила правильно вживати картоплю при схудненні

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

3.Не поєднується з:

  • кисломолочними продуктами (викликає здуття)
  • квасолею

4.Коли їсти:

  • годинник Жовчі (з 11 до 15 годин)
  • годинник Вітру (з 15 до 18:30).
  • годинник Слизу (з 7 до 11 та з 19 до 23 годин) картопля збільшує слиз, вагу, уповільнює травлення, сприяє розвитку хронічних захворювань.

5.Як готувати? Найздровіші способи приготування – запікання в духовій шафі, тушкування або приготування на пару. А ось смаження – найшкідливіший спосіб. Варити теж не рекомендується: зливаючи воду, в якій варилася картопля, ви зливаєте багато корисних речовин.

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