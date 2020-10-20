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На заметку худеющим: 3 главных продукта-жиросжигателя, которые есть в каждом доме

Автор: Ольга Турчаникова

Попробуйте включить из в рацион, и вы увидите разницу

Порой в желании похудеть люди полностью перестраивают меню, исключая массу продуктов и лишая организм необходимых витаминов и микроэлементов. Многие диетологи советуют поменять тактику, добавив в рацион жиросжигающие продукты.

Валентина Ивушкина в своем блоге, посвященном правильному очищению организма и питанию, назвала топ-3 продукта-жиросжигателя, которые наверняка найдутся в каждом холодильнике. Секрет их прост: они разжигают пищеварительный огонь, плавят слизь, согревают организм, уменьшая количество холода и застоя, способствуют правильному формированию тканей тела и похудению.


Сделать меню полезным не так сложно (фото: pixabay.com)

1. Красный перец

Перец чили
Кайенский перец

Согласно современным исследованиям, красный перец увеличивает окисление жиров, улучшает чувствительность к инсулину и работу печени, уменьшает жировые отложения.

Как использовать?
Добавлять по щепотке в пищу или напитки в часы Слизи и Ветра (с 6 до 10 утра, а также с 14 до 18 вечера). Валентина уверена, что в небольших количествах это отличная специя даже при гастрите и язве. Противопоказанием может стать период обострения, ощутимых болей, жар.

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Имбирь - главный жиросжигатель (фото: pixabay.com)

2. Имбирь

Воздействует на лишний вес, усиливая термогенез и запуская процесс расщепления жира. Помогает контролировать аппетит. По свойствам легкий, жгучий, теплый, грубый, увеличивает переваривающее тепло, уменьшает Слизь – главную причину лишнего веса, улучшает показатели крови, успокаивает вздутие в животе.

Как использовать?
заваривать или варить чай
добавлять в бульоны, супы, салаты, вторые блюда, выпечку.

3. Черная (красная) индийская соль Кала Намак

Все мы знаем, что с солью нужно быть осторожнее – она задерживает жидкость в организме и может способствовать увеличению веса. Но не соль Кала Намак! Она, наоборот, способствует выведению лишней жидкости из организма. Обладает свойством увеличивать пищеварительный огонь, улучшает обмен веществ, помогает уменьшить Слизь и жир, в том числе висцеральный, который часто скапливается на животе.

Как использовать?
Добавлять в стакан теплой кипяченой воды перед завтраком по вкусу, чтобы не было слишком солоно (не более 0,5 чайной ложки).

Также ранее мы писали о пищевых привычках, которые вредят здоровью.

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