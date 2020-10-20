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На замітку тим, хто худне: 3 головних продукта, які швидко спалюють жир і є в кожному домі

Автор: Ольга Турчанікова

Спробуйте включити в раціон, і ви побачите різницю

Часом в бажанні схуднути люди повністю перебудовують меню, виключаючи масу продуктів і позбавляючи організм необхідних вітамінів і мікроелементів. Багато дієтологів радять поміняти тактику, додавши в раціон жирозпалюючі продукти.

Валентина Івушкіна у своєму блозі, присвяченому правильному очищенню організму та харчуванню, назвала топ-3 продукти, які легко зпалюють жир і напевно знайдуться в кожному холодильнику. Секрет простий: вони розпалюють травний вогонь, плавлять слиз, зігрівають організм, зменшуючи кількість холоду і застою, сприяють правильному формуванню тканин тіла і схудненню.


Зробити меню корисним не так складно (фото: pixabay.com)

1. Червоний перець

  • Перець чилі
  • Кайенский перець

Згідно сучасним дослідженням, червоний перець збільшує окислення жирів, покращує чутливість до інсуліну і роботу печінки, зменшує жирові відкладення.

Як використовувати?
Додати по щіпці в їжу або напої в години Слизу і Вітру (з 6 до 10 ранку, а також з 14 до 18 вечора). Валентина впевнена, що в невеликих кількостях це чудова спеція навіть при гастриті і виразці. Протипоказанням може стати період загострення, відчутних болів, жар.

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Імбир чудово зпалює жир (фото: pixabay.com)

2. Імбир

Впливає на зайву вагу, посилюючи термогенез і запускаючи процес розщеплення жиру. Допомагає контролювати апетит. За властивостями легкий, пекучий, теплий, грубий, збільшує переваривающее тепло, зменшує Слиз – головну причину зайвої ваги, покращує показники крові, заспокоює здуття в животі.

Як використовувати?

3. Чорна (червона) індійська сіль Калу Намак

Всі ми знаємо, що з сіллю потрібно бути обережніше – вона затримує рідину в організмі і може сприяти збільшенню ваги. Але не сіль Калу Намак! Вона, навпаки, сприяє виведенню зайвої рідини з організму. Має властивість збільшувати травний вогонь, покращує обмін речовин, допомагає зменшити Слиз і жир, у тому числі вісцеральний, який часто скупчується на животі.

Як використовувати?
Додавати в склянку теплої кип'яченої води перед сніданком за смаком, щоб не було занадто солоно (не більше 0,5 чайної ложки).

Також раніше ми писали про харчові звички, які шкодять здоров'ю.

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