На заметку мамочкам: нутрициолог рассказала, как научить ребенка есть овощи

Нутрициолог Надя Андреева уже рассказала, какие продукты-суперфуды для иммунитета стоит есть в сезон холодов, чтобы не болеть. Среди них есть овощи, но, как известно, далеко не все члены семьи с радостью их едят, особенно не всегда их любят дети. Оказывается, есть способ научить малыша есть полезную еду, об этом специалистка по питанию написала в новом посте.

"Ноа сейчас 3 года и он, как и мы, ест овощи 3 раза в день. И один из самых часто задаваемых мне вопросов - как научить ребенка есть овощи? Я не специалист по детскому питанию. Также уважаю факт, что все дети разные и, может быть, нам попался любитель овощей. Возможно, со временем его вкусы поменяются и мне еще придется придумывать креативные способы накормить его овощами. Пока делюсь своим опытом и тем, что работает на данный момент.

Как научить малыша есть овощи (фото: instagram.com/happynadyaz/)

В первую очередь, не стоит учить ребенка, сначала нужно научить себя! Дети копируют именно поведение родителей. Если он будет видеть как родители едят растительную пищу, чечевичный суп, тушеные и запеченные овощи с каждым приемом пищи, то и ребенок захочет это съесть. Это работает и в обратную сторону. Если дома не будет печенья, то ребенок его не будет просить.

Дети копируют именно поведение родителей. Если он будет видеть как родители едят растительную пищу, чечевичный суп, тушеные и запеченные овощи с каждым приемом пищи, то и ребенок захочет это съесть. Это работает и в обратную сторону. Если дома не будет печенья, то ребенок его не будет просить. Важно обеспечить разнообразие и продолжать предлагать овощи в разных вариациях. Со временем вы сможете определить вкусовые предпочтения вашего малыша.

У нас в семье есть своеобразное правило: я даю малышу то, что едим мы. И если маленькие хитрости и правила, которые мне помогают:⠀

1. Стараюсь предлагать 2-3 варианта овощей на выбор. Например, брокколи, цветная капуста, сладкий картофель.

2. Даю овощи в первую очередь. Иногда Ноа их съедает сразу, иногда только половину.

3. Готовлю разноцветные овощи, которые интересно разглядывать. Также супы: чечевичный, овощной бульон с маслом и чесноком.

4. Когда резались зубки, я давала кусочек морковки или палочку сельдерея.

5. И самое важное на мой взгляд: ребенок должен успеть проголодаться за время между приемами пищи. Я стараюсь не подкармливать его в эти промежутки и не кусочничать, чтобы к приему пищи было легкое чувство голода - и тогда ребенок съест все, что вы ему предложите.

Если что-то есть на столе, что его заинтересовало и он хочет это попробовать, пусть даже я заведомо знаю, что это ему не понравится, мы все равно даем это попробовать - это развивает интерес. Так он пробовал кимчи, радичио, редиску, дайкон.

А вот овощи, которые особенно любит Ноа: запеченная цветная капуста, разноцветный перец, маленькие помидоры, брокколи, тыква, запеченная сладкая картошка, зеленый горошек, запеченная спаржа, иногда - оливки.

Напомним, ранее нутрициолог рассказала, каких материалов для сковородки лучше избегать.