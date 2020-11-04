На замітку матусям: нутриціолог розповіла, як навчити дитину їсти овочі

Нутриціолог Надя Андрєєва вже розповіла, які продукти-суперфуди для імунітету варто їсти в сезон холодів, щоб не хворіти. Серед них є овочі, але, як відомо, далеко не всі члени сім'ї з радістю їх їдять, особливо не завжди їх люблять діти. Виявляється, є спосіб навчити малюка їсти корисну їжу, про це спеціалістка по харчуванню написала в новому пості.

"Ноа зараз 3 роки і він, як і ми, їсть овочі 3 рази в день. І один з найчастіших мені питань - як навчити дитину їсти овочі? Я не спеціаліст по дитячому харчуванню. Також поважаю факт, що всі діти різні і, може бути, нам попався любитель овочів. Можливо, з часом його смаки зміняться і мені ще доведеться придумувати креативні способи нагодувати його овочами. Поки ділюся своїм досвідом і тим, що працює на даний момент.

Як навчити дитину їсти овочі (фото: instagram.com/happynadyaz/)

В першу чергу, не варто вчити дитину спочатку потрібно навчити себе! Діти копіюють саме поведінку батьків. Якщо він буде бачити, як батьки їдять рослинну їжу, сочевичний суп, тушковані і запечені овочі з кожним прийомом їжі, то і дитина захоче з'їсти. Це працює і у зворотний бік. Якщо вдома не буде печива, то дитина не буде просити.

Діти копіюють саме поведінку батьків. Якщо він буде бачити, як батьки їдять рослинну їжу, сочевичний суп, тушковані і запечені овочі з кожним прийомом їжі, то і дитина захоче з'їсти. Це працює і у зворотний бік. Якщо вдома не буде печива, то дитина не буде просити. Важливо забезпечити різноманітність і продовжувати пропонувати овочі в різних варіаціях. З часом ви зможете визначити смакові вподобання вашого малюка.

У нас в родині є своєрідне правило: я даю дитині те, що їмо ми. І якщо маленькі хитрощі та правила, які мені допомагають:⠀

1. Намагаюся пропонувати 2-3 варіанти овочів на вибір. Наприклад, брокколі, цвітна капуста, солодкий картопля.

2. Даю овочі в першу чергу. Іноді Ноа їх з'їдає відразу, іноді тільки половину.

3. Готую різнокольорові овочі, які цікаво роздивлятися. Також супи: сочевичний, овочевий бульйон із олією і часником.

4. Коли різалися зубки, я давала шматочок моркви або паличку селери.

5. І найважливіше, на мій погляд: дитина повинна встигнути зголодніти за час між прийомами їжі. Я намагаюся не підгодовувати його в ці проміжки не попоїсти, щоб до прийому їжі було легке відчуття голоду - і тоді дитина з'їсть все, що ви йому запропонуєте.

Якщо щось є на столі, що його зацікавило, і він хоче спробувати, нехай навіть я наперед знаю, що це йому не сподобається, ми все одно даємо це спробувати - це розвиває інтерес. Так він пробував кімчі, радичио, редьку дайкон.

А ось овочі, які особливо любить Ноа: запечена цвітна капуста, різнобарвний перець, маленькі помідори, брокколі, гарбуз, запечена солодка картопля, зелений горошок, запечена спаржа, іноді - оливки.

Нагадаємо, раніше нутриціолог розповіла, яких матеріалів для сковорідки краще уникати.