Кроме запретов на фаст-фуд: нутрициолог назвала 7 маленьких, но эффективных шагов к здоровью ЖКТ

Запреты на сахар, молочку и фаст-фуд при переходе на здоровое питание - это, безусловно, важно. Но начать можно с маленьких, но крайне эффективных шагов для здоровья нашего ЖКТ. Если внедрить их в жизнь - то вы будете здоровы.

Яна предложила начать с семи простых шагов, которые день за днем будут помогать желудку и всему желудочно-кишеному тракту справляться со своей работой.

7 шагов к здоровому ЖКТ

Начинать утро с теплой воды с лимоном - и пить ее в течение дня

"У меня на графин пол-лимона. Это нормализует кислотность желудка (она понижена примерно у 80 % людей). Благодаря этому пища лучше усваивается, а патогены не могут выжить в такой среде", - рассказала Яна.

Тщательно пережевывать пищу

"Самый важный совет. В желудке нет зубов, поэтому всю пищу следует пережевывать до кашицы, чтобы избежать проблем с ее перевариванием. Чтобы привыкнуть, я брала кусочек, откладывала вилку и жевала. Работает. Прием пищи должен длиться не меньше 20 минут", - подчеркнула Фокси.⠀

Не пить во время еды

"Это разбавляет желудочный сок, понижает его кислотность и ухудшает пищеварение в целом. Попробуйте есть много овощей, вот увидите, вам не захочется запивать. А попить можно за 30 минут до / через 40-60 минут после еды", - дала совет Яна.⠀

Пить горечи при проблемах с оттоком желчи

"Они заметно его улучшают. А без этого нет ни полноценного пищеварения, ни красивой кожи. К слову, желчь не отходит, если человек не ест правильные жиры (рыба, орехи, животные жиры, масла (кокосовое, топленое, оливковое)", - рассказала нутрициолог.⠀

Больше натуральной пищи для здоровья ЖКТ (фото: pexels.com)

Есть больше зелени

"Примерно 2 - 2,5 чашки зелени каждый день увеличат число полезных бактерий, способствующих вашей энергичности и крепкому иммунитету, и защищающие от рака ЖКТ. Если раньше вы не ели зелень, начинайте постепенно", - посоветовала Яна.

Ходить

"Пусть вы не поднимаете с умным видом гантельки в зале. Просто ходите, часто и много в течение дня. Упражнения в вертикальном положении (и ходьба) - простой и доступный способ детоксикации. Так вы поможете организму лучше работать и выводить токсины благодаря хорошему кровообращению и оттоку лимфы", - посоветовала Фокси.⠀

Сокращать перекусы

"Знаю, сложно: метаболизм многих людей уже изрядно расшатан, приходится постоянно есть. Поэтому это тоже лучше делать постепенно. Но вы сами убедитесь: если завтракать не овсянкой, а полноценной пищей (рыба, мяско, яйца, растительный белок, правильный жир, овощи), вам до самого обеда не понадобится перекусывать и пить чаи. А ваши ЖКТ и тело будут отдыхать и восстанавливаться", - посоветовала нутрициолог.