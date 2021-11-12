Запустить выработку коллагена: нутрициолог дала список продуктов для сияющей кожи

Коллаген - это и хорошее самочувствие, и красивая, эластичная и сияющая, кожа, и густые здоровые волосы и ногти.

Коллаген - это самый распространенный белок в нашем организме. Он есть повсюду: в мышцах, костях, сухожилиях, связках, органах, кровеносных сосудах, коже, слизистой оболочке кишечника и другой соединительной ткани.

Нутрициолог Анна Макарова в своем Instagram рассказала, какие продукты нужно есть и какие БАДы принимать, чтобы его активировать.

Почему снижается коллаген (фото: pexels.com)

Производство коллагена снижается с возрастом, что способствует:

появлению морщин;

затвердеванию и снижению подвижности связок и сухожилий;

ослабеванию скелетных мышц.

Именно по этим причинам коллагену уделяют много внимания в так называемой антиэйдж-медицине.

Помимо старения, в снижение синтеза коллагена делает вклад несбалансированное питание и низкокалорийные диеты. Если наш организм не получает достаточно питательных веществ, тогда он не так хорошо синтезирует этот белок.

Организм вырабатывает коллаген, объединяя аминокислоты глицин и пролин. В данном процессе также задействованы витамин С, цинк и медь.

Вся суть активации синтеза коллагена (по мнению адептов антиэйджа) - повышенное внимание к продуктам, в которых содержится максимальное количество этих нутриентов.

Какие продукты есть для сияющей кожи (фото: pexels.com)

Продукты для красивой кожи: список

Аминокислоты поступают в наш организм из белковых продуктов: мяса птицы и красного мяса, кролика, рыбы и морепродуктов, яиц, молочных продуктов и бобовых.

Больше всего цинка содержат устрицы, субпродукты, семена льна, тыквы, подсолнуха, кунжут, сушеные травы, красное мясо, бобовые. Обычно мы получаем цинк вместе с белковыми продуктами. Самыми богатыми источниками витамина С являются сладкий перец, любая зелень, киви и другие цитрусовые, хурма. О меди можно не беспокоиться, потому что она есть практически везде, особенно в орехах и семечках, в бобовых, сушеных травах.

Сбалансированное питание важно для всех функций организма, а не только для активации коллагена. Так что нет смысла отдельно зацикливаться на активации чего-либо. Стоит соблюдать здоровый и адекватный баланс макронутриентов - и кожа, и весь организм скажут спасибо.

Но также важно знать, что одного питания недостаточно.

На выработку коллагена отрицательно влияют:

курение,

избыток ультрафиолета,

большое количество рафинированных сахаров, так что поменьше сладостей и продуктов с добавлением сахаров.

Что касается добавок коллагена, то упор стоит делать на сбалансированное питание. Если рацион не сбалансирован, а образ жизни не способствует здоровой выработке своего коллагена, не уповайте на волшебное действие коллагена в добавках.