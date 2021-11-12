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Запустити вироблення колагену: нутриціолог дала список продуктів для сяючої шкіри

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П'ятниця 12 листопада 2021 10:07
Запустити вироблення колагену: нутриціолог дала список продуктів для сяючої шкіри Нутриціолог Анна Макарова (фото: instagram.com/annamakarova25)
Автор: Тетяна Турчанікова

Колаген - це найпоширеніший білок в нашому організмі. Він є всюди: в м'язах, кістках, сухожиллях, зв'язках, органах, кровоносних судинах, шкірі, слизовій оболонці кишечника та іншої сполучної тканини.

Колаген - це і хороше самопочуття, і красива, еластична і сяюча, шкіра, і густе здорове волосся і нігті.

Нутриціолог Анна Макарова у своєму Instagram розповіла, які продукти потрібно їсти і які БАДи приймати, щоб його активувати.

Запустити вироблення колагену: нутриціолог дала список продуктів для сяючої шкіриЧому знижується колаген (фото: pexels.com)

Виробництво колагену знижується з віком, що сприяє:

  • появі зморшок;
  • затвердіння і зниження рухливості зв'язок і сухожиль;
  • слабшанню скелетних м'язів.

Саме з цих причин колагену приділяють багато уваги в так званій антиейдж-медицині.

Крім старіння, в зниження синтезу колагену робить внесок незбалансоване харчування і низькокалорійні дієти. Якщо наш організм не отримує достатньо поживних речовин, тоді він не так добре синтезує цей білок.

Організм виробляє колаген, об'єднуючи амінокислоти гліцин і пролін. В даному процесі також задіяні вітамін С, цинк і мідь.

Вся суть активації синтезу колагену (на думку адептів антіейджа) - підвищена увага до продуктів, в яких міститься максимальна кількість цих нутрієнтів.

Запустити вироблення колагену: нутриціолог дала список продуктів для сяючої шкіри

Які продукти є для сяючої шкіри (фото: pexels.com)

Продукти для красивої шкіри: список

Амінокислоти надходять в наш організм з білкових продуктів: м'яса птиці і червоного м'яса, кролика, риби і морепродуктів, яєць, молочних продуктів і бобових.

  1. Найбільше цинку - в устрицях, субпродуктах, насінні льону, гарбузі, соняшнику, кунжуті, сушених травах, червоному м'ясі, бобових. Зазвичай ми отримуємо цинк разом з білковими продуктами.

  2. Найбагатшими джерелами вітаміну С є солодкий перець, будь-яка зелень, ківі та інші цитрусові, хурма.
  3. Про міді можна не турбуватися, тому що вона є практично скрізь, особливо в горіхах і насінні, в бобових, сушених травах.

Збалансоване харчування важливо для всіх функцій організму, а не тільки для активації колагену. Тож немає сенсу окремо зациклюватися на активації чого-небудь. Варто дотримуватися здорового і адекватного балансу макронутрієнтів - і шкіра, і весь організм скажуть спасибі.

Але також важливо знати, що одного харчування недостатньо.

На вироблення колагену негативно впливають:

  • куріння,

  • надлишок ультрафіолету,

  • велика кількість рафінованих цукрів, тож поменше солодощів і продуктів з додаванням цукру.

Що стосується добавок колагену, то упор варто робити на збалансоване харчування. Якщо раціон не збалансований, а спосіб життя не сприяє здоровому виробленню свого колагену, не сподівайте на чарівну дію колагену в добавках.

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