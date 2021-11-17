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Захищає печінку і олужує організм: нутриціолог назвала рослину, корисну кожному

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Середа 17 листопада 2021 18:03
Захищає печінку і олужує організм: нутриціолог назвала рослину, корисну кожному Нутриціолог Катерина Йенсен (фото: instagram.com/food4vita)
Автор: Тетяна Турчанікова

Число адептів селерового соку зростає, а чутки про користь стебел селери множаться. І не дарма!

Стебла селери дійсно дуже корисні. Нутриціолог Катерина Йенсен у своєму Instagram порекомендувала зарахувати їх до списку продуктів, які завжди повинні бути і в холодильнику, і в раціоні кожного.

Захищає печінку і олужує організм: нутриціолог назвала рослину, корисну кожномуСелера (фото: рexels.com)

Чим корисні стебла селери

  • Містять цілий набір антиоксидантів: вітамін С, бета-каротин, флавоноїди ... всього 12 різних антиоксидантів!

А антиоксиданти - це ті речовини, які захищають клітини від пошкоджень, бережуть наше здоров'я і забезпечують квітучий зовнішній вигляд.

  • Мають протизапальні властивості, які забезпечуються аж 25-ма різними протизапальними речовинами.

Саме вони надають оздоровчий ефект на всі системи організму. Але ж запалення - головна причина і больових відчуттів, і підвищеної температури тіла, і численних захворювань. Наприклад, таких як остеопороз, розацея, екзема, висип, артрит…

Захищає печінку і олужує організм: нутриціолог назвала рослину, корисну кожному

Як краще їсти селеру (фото: рexels.com)

  • Багаті вітамінами і мінералами: вітаміни К, С, а, фолієва кислота, магній, залізо, калій, кальцій (!), фосфор, натрій…
  • Містять величезну кількість розчинної клітковини, яка не тільки годує нашу дружню мікрофлору в кишечнику, але і усуває запори і є "листоношею", до якого прикріплюються відпрацьовані гормони, які необхідно вивести з організму з каловими масами. І саме тому я - за те, щоб їсти цілі стебла селери, а не пити сік з нього. Адже в соку немає клітковини!
  • Володіти олужувальним ефектом для організму, завдяки вмісту магнію, заліза і соди. В результаті селера, можна сказати, знешкоджує ті продукти харчування, які, навпаки, знижують pH (наприклад, кава, сухофрукти або фруктові соки).
  • Захищають нашу печінку, тим самим покращуючи її функції і допомагаючи в роботі. Адже саме антиоксиданти мають кращий ефект на оздоровленні клітин печінки.

З приводу індивідуальних протипоказань проконсультуйтеся зі своїм лікарем.

Раніше нутриціолог дала рецепт простої страви для всієї родини в осінні холоди.

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