Здоровая альтернатива: диетолог рассказала, как приготовить полезный оливье

Приближается новогодняя ночь, стол которой не обходится без традиционного салата оливье. Это блюдо достаточно калорийное и жирной, поэтому диетологи предлагают здоровую альтернативу привычному праздничному лакомству.

Диетолог Маргарита Королева рассказала, как сделать этот салат более здоровым. Для этого достаточно немного изменить ингредиенты, передает РИА Новости.

Эксперт советует приготовить майонез собственноручно, а вместо картофеля положить топинамбур. Колбасу нужно заменить на отварное мясо индейки или курицы. Такое лакомство не навредит фигуре и даст сытость.

"Приготовьте сами майонез, купите замороженный зеленый горошек, вместо картофеля используйте топинамбур, вместо колбасы - отварное мясо индейки или курицы. Словом, можно сделать салат и оригинальный по вкусу, внешне похожий на обычный наш оливье, и он таковым и будет, и он будет легкий по своему наполнению, и не причинит никакого вреда, и не отложится где-нибудь на боках или на животе", - рассказала диетолог.

Эксперт считает, что уже прошли те времена, когда гостей нужно удивлять множеством салатов и закусок на столе. Достаточно приготовить пару оригинальных блюд.

"Парочка салатов, причем необязательно многокомпонентных, можно удивить просто оригинальными салатами, где будут доминировать овощи, причем если термически обработанные, то способом аль денте, или свежие. Быть может, запечь или индейку, или небольшое количество телятины с ароматными травами, остудив, немного порезать, добавить кусочки салата. Будет прекрасный салат, который можно украсить соком лимона, гранатовыми зернами, где будут доминировать зелень и авокадо, и крупные креветки", - отметила диетолог.

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