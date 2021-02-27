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Здорова шкіра: нутриціолог дала прості поради, як зменшити висипання на обличчі

Новость на русском → Субота 27 лютого 2021 14:59
Здорова шкіра: нутриціолог дала прості поради, як зменшити висипання на обличчі Надя Андрєєва (фото: instagram.com/happynadyaz)
Автор: Lite

Здорова, сяюча, красива шкіра в пріоритеті у багатьох жінок. Без здорової шкіри складно говорити про зовнішню красу, впевнена нутриціолог Надя Андрєєва. І незважаючи на те, що запальні процеси протікають у всіх по різному, прояви на шкірі з'являються у багатьох.

Що можна зробити, щоб підтримати сяючий зовнішній вигляд, нутриціолог розповіла у своєму Instagram.

"У мене багато років були проблеми з шкірою (псоріаз, алергії) - і я знаю, наскільки це може псувати життя", - зізналася Андрєєва.

Здорова шкіра: нутриціолог дала прості поради, як зменшити висипання на обличчі

Надя Андрєєва (фото: instagram.com/happynadyaz)

Турбота про шкіру в більшості випадків повинна починатися з турботи про травленні, розповіла спеціалістка. Так, за словами нутріціолога, при запальних захворюваннях кишечника майже завжди є дерматологічні проблеми. Приблизно у 14% пацієнтів з виразковим колітом спостерігаються суттєві проблеми з шкірою, у 24 відсотків з хворобою крона зазвичай є псоріаз, при целіакії може бути кропив'янка або дерматит.

"Щоб зменшити запальні процеси шкіри (екземи, розацеа, дерматит), важливо почати з традиційного протоколу 4 або 5 R:

  • прибрати всі продукти-тригери (глютен, молочні продукти, солодощі, шоколад та продукти, які у вас індивідуально викликають реакцію),
  • позбавиться від патогенної мікрофлори,
  • відновити функції травного тракту,
  • заселити та підтримати нові бактерії,
  • відновити слизову,
  • і, зрозуміло, все це підтримати здоровим способом життя", - порадила Надя.

Нагадаємо, нутриціолог розповіла, чому ПМС погано впливають на сон - і як налагодити баланс в організмі.

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