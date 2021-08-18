UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Здоровье кожи и глаз: диетолог назвала летний чудо-продукт для отличного самочувствия

Автор: Ольвия Агаркова

Дыня – сезонный продукт, богатый витаминами и полезными веществами, к тому же, очень вкусный. А сколько необычных здоровых блюд можно приготовить из этой бахчевой культуры!

Диетолог Ольга Безугла в Instagram озвучила причины, по которым надо включить дыню в рацион.

Во-первых, это хороший источник питательных веществ!

Дыня продукт с низкой калорийностью и с достаточным количеством
микронутриентов, таких как: витамин С, калий, натрий, витамин В6 и ряд
соединений с достаточно сильной антиоксидантной активностью, включая бета-каротин (провитамин А), кверцетин, фитоен и т.д.



Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Во-вторых, дыня богата электролитами и водой!

Когда вы думаете о гидратации, первое, что приходит на ум - это вода.

Однако для эффективного и правильного увлажнения вашему организму нужно нечто большее - ему также нужны электролиты! Медовая дыня на 90% состоит из воды и содержит электролиты, такие как: калий, магний, натрий и кальций.

Дыня - это поддержка здоровья вашей кожи благодаря высокому содержанию витамина С.

Адекватное потребление витамина С необходимо для правильного производства коллагена, основного структурного белка, который важен для восстановления и поддержания вашей кожи. Также витамин С мощный антиоксидант, и может защитить вашу кожу от действия солнечных лучей!

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Дыня - поддержка пищеварения благодаря достаточному количеству клетчатки. Адекватное потребление пищевых волокон способствует регулярной работе кишечника и росту здоровых кишечных бактерий.

Дыня - поддержка здоровья глаз!

Медовая дыня содержит два мощных антиоксиданта: лютеин и зеаксантин. Эти каротиноидные соединения хорошо известны тем, что поддерживают здоровье
глаз и предотвращают развитие возрастной потери зрения.

И, конечно же, дыня - продукт достаточно сладкий, поэтому важно рассмотреть ее влияние на глюкозу крови!

В первую очередь важно отметить, что у дыни множество сортов, каждый из
которых может иметь разный гликемический индекс. В среднем он колеблется от 44 (у персидской дыни) до 70 (у сорта канталупа). Но важно также учитывать гликемическую нагрузку!

Иллюстративное фото (instagram.com/dr.bezugla_olga)

Напомним, что ранее нутрициолог Мила Микитюк рассказала, в каких продуктах прячется скрытый сахар.

Читайте LITE в Google News
диетологЗдоровое питаниеЗдоровая еда