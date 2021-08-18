Здоров'я шкіри та очей: дієтолог назвала літній диво-продукт для відмінного самопочуття

По-перше, це хороше джерело поживних речовин!



Диня продукт з низькою калорійністю і з достатньою кількістю

мікронутрієнтів, таких як: вітамін С, калій, натрій, вітамін В6 і ряд

сполук з досить сильною антиоксидантною активністю, включаючи бета-каротин (провітамін А), кверцетин, фітоен і т. д.





Ілюстративне фото (www.pexels.com)

По-друге, диня багата електролітами і водою!



Коли ви думаєте про гідратацію, перше, що спадає на думку - це вода.



Однак для ефективного і правильного зволоження вашому організму потрібно щось більше - йому також потрібні електроліти! Медова диня на 90% складається з води і містить електроліти, такі як: калій, магній, натрій і кальцій.



Диня-це підтримка здоров'я вашої шкіри завдяки високому вмісту вітаміну С.



Адекватне споживання вітаміну С необхідно для правильного виробництва колагену, основного структурного білка, який важливий для відновлення і підтримки вашої шкіри. Також вітамін С потужний антиоксидант, і може захистити вашу шкіру від дії сонячних променів!

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Диня - підтримка травлення завдяки достатній кількості клітковини. Адекватне споживання харчових волокон сприяє регулярній роботі кишечника і росту здорових кишкових бактерій.



Диня - підтримка здоров'я очей!



Медова диня містить два потужні антиоксиданти: лютеїн і зеаксантин. Ці каротиноїдні сполуки добре відомі тим, що підтримують здоров'я

очей і запобігають розвитку вікової втрати зору.



І, звичайно ж, диня - продукт досить солодкий, тому важливо розглянути її вплив на глюкозу крові!



В першу чергу важливо зазначити, що у дині безліч сортів, кожен з яких

яких може мати різний глікемічний індекс. В середньому він коливається від 44 (у перської дині) до 70 (у сорту канталупа). Але важливо також враховувати глікемічне навантаження!

Ілюстративне фото (instagram.com/dr.bezugla_olga)