Витамина С в 4 раза больше, чем в лимоне: нутрициолог перечислила травы, которые нужны в домашней аптечке

От боли в горле и для пищеварения (фото: pixabay.com/ru/)

Нутрициолог назвала травы, которые помогают наладить здоровье

Надя Андреева - специалист по питанию с 10-летним стажем. Нутрициолог недавно перечислила продукты, которые стоит есть в сезон холодов. А еще специалист советует не забывать о пользе специй и трав. Некоторые даже, по мнению Нади, стоит держать в домашней аптечке всегда, они помогут поддерживать здоровье всей семьи.

"В моей аптечке обязательно есть травы. Расстройство пищеварения в путешествии, ссадины и порезы, простуда, серьезная нагрузка, при которой надо поддержать нервную систему – с этими задачами сталкиваются все семьи. И совсем не обязательно сразу обращаться к серьезным лекарствам из аптеки.

Я поделюсь с вами четырьмя травами, которые обычно есть в моей домашней аптечке. Вы можете купить эти травы в любой аптеке, так как они применяются во многих сборах и как отдельные препараты западной медициной.

Помимо того, что травы помогают справиться с болезнями, они действуют очень мягко, а также питают. Почти все лекарственные травы содержат огромный список микроэлементов, витаминов, фитонутриентов и аминокислот, которых сейчас катастрофически не хватает в продуктах питания.

Пост не позволит мне дать глубокую информацию по каждому из растений, поэтому если вы решите использовать их – обязательно подробнее ознакомьтесь с действием и противопоказаниями.

Тысячелистник

Помогает при высокой температуре, плавно и мягко ее снижая, давая организму возможность бороться с инфекциями своими силами.

Также отваром можно обрабатывать раны и ссадины, так как он обладает антисептическим и заживляющим действием.

При расстройствах пищеварения, он помогает остановить диарею.

Горечь - при необходимости поддержать печень можно пить небольшими порциями отвар тысячелистника.

Кадендула

Боль в горле. Эффективное средство при простудах, для полоскания горла.

Детокс, во время чистки организма можно добавлять несколько цветков в чай, это улучшит качество желчи и выделительную функцию желчного пузыря.

Пустырник

Поддержка нервной системы. Не стоит ждать, пока стресс проявится во всей красе, лучше в решающие дни, когда есть большая нагрузка, позволить пустырнику помочь нервам. Желательно принимать отвар заранее.

Восстановление циркадных ритмов. Не стоит ждать моментального эффекта. Двухнедельный курс способствует перестройке организма засыпать в более ранние часы.

Иван-чай

Натуральный витаминный комплекс. Например, витамина С в нем в 4 раза больше, чем в лимоне.

Детокс. Идеальный заменитель чая и кофе на время детокса.

Не стоит ждать моментального действия (фото: instagram.com/happynadyaz)

Точных рекомендаций касаемо дозировок дать невозможно, все зависит от возраста, пола, состояния здоровья и конкретной задачи", - рассказала специалистка.

Напомним, что нутрициолог посоветовала пользователям сети в любое время года есть побольше овощей, зелени, фруктов. Правда, что касается овощей, их еще нужно уметь правильно приготовить: нутрициолог призналась, что ошибки в приготовлении овощей крадут их ценность.