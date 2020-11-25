Вітаміну С в 4 рази більше, ніж у лимоні: нутриціолог перерахувала трави, які потрібні в домашній аптечці

Від болю в горлі і для травлення (фото: pixabay.com/ru/)

Нутриціолог назвала трави, які допомагають налагодити здоров'я

Надя Андрєєва - фахівець з харчування із 10-річним стажем. Нутриціолог нещодавно перерахувала продукти, які варто їсти в сезон холодів. А ще фахівець радить не забувати про користь спецій і трав. Деякі навіть, на думку Наді, варто тримати в домашній аптечці завжди, вони допоможуть підтримувати здоров'я всієї родини.

"У моїй аптечці обов'язково є трави. Розлад травлення в подорожі, садна і порізи, застуда, серйозне навантаження, при якій треба підтримати нервову систему – з цими завданнями стикаються всі сім'ї. І зовсім не обов'язково відразу звертатися до серйозних ліків з аптеки.

Я поділюся з вами чотирма травами, які зазвичай є в моїй домашній аптечці. Ви можете придбати ці трави в будь-якій аптеці, так як вони застосовуються в багатьох зборах і як окремі препарати західною медициною.

Крім того, що трави допомагають впоратися з хворобами, вони діють дуже м'яко, а також живлять. Майже всі лікарські трави містять величезний список мікроелементів, вітамінів, фитонутриентов і амінокислот, яких зараз катастрофічно не вистачає в продуктах харчування.

Пост не дозволить мені дати глибоку інформацію по кожному з рослин, тому якщо ви вирішите використовувати їх – обов'язково детальніше ознайомтеся з дією і протипоказаннями.

Деревій

Допомагає при високій температурі, плавно і м'яко знижуючи її, даючи організму можливість боротися з інфекціями своїми силами.

Також відваром можна обробляти рани і ссадини, бо він володіє антисептичною і загоюючою дією.

При розладах травлення, він допомагає зупинити діарею.

Гіркота - при необхідності підтримати печінку можна пити невеликими порціями відвар деревію.

Кадендула

Біль в горлі. Ефективний засіб при застудах, для полоскання горла.

Детокс, під час чищення організму можна додавати кілька квіток в чай, це поліпшить якість жовчі і видільну функцію жовчного міхура.

Пустирник

Підтримка нервной системи. Не варто чекати, поки стрес проявиться у всій красі, краще у вирішальні дні, коли є велике навантаження, дозволити пустырнику допомогти нервах. Бажано приймати відвар заздалегідь.

Відновлення циркадних ритмів. Не варто чекати миттєвого ефекту. Двотижневий курс сприяє перебудові організму засипати в більш ранні години.

Іван-чай

Натуральний вітамінний комплекс. Наприклад, вітаміну С в ньому в 4 рази більше, ніж у лимоні.

Детокс. Ідеальний замінник чаю і кави на час детоксу.

Не варто чекати моментальної дії (фото: instagram.com/happynadyaz)

Точних рекомендацій щодо дозувань дати неможливо, все залежить від віку, статі, стану здоров'я і конкретної задачі", - розповіла спеціалістка.

Нагадаємо, що нутриціолог порадила користувачам мережі в будь-яку пору року їсти більше овочів, зелені, фруктів. Правда, що стосується овочів, їх ще потрібно вміти правильно приготувати: спеціалістка зізналася, що помилки в приготуванні овочів крадуть їх цінність.